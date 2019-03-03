ABD, sığınmacıları almaya gelen otobüsleri Tanf’a sokmadı

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI Suriye’de ABD kontrolündeki Rukban kampında ilk cüzzam vakası

Solomatin, "Amerikan tarafı, Rusya ve Suriye'nin sığınmacıların tahliyesi ve yerleştirilmesi organizasyonu koordinasyon karargahlarının, ulaşım konvoyunun el-Tanf bölgesine girmesine izin verilmesi için yaptığı ortak başvuruyu reddetti" diye açıkladı.

Açıklamada, Suriye yönetiminin, Rukban kampındaki sığınmacıları tahliye ederek daimi ikamet yerlerine yerleştirilmesi yönündeki tüm etkinlikleri tamamlamasına rağmen bu başvurunun reddedildiğine dikkat çekiyor.