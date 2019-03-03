ABD, sığınmacıları almaya gelen otobüsleri Tanf’a sokmadı

Solomatin, "Amerikan tarafı, Rusya ve Suriye'nin sığınmacıların tahliyesi ve yerleştirilmesi organizasyonu koordinasyon karargahlarının, ulaşım konvoyunun el-Tanf bölgesine girmesine izin verilmesi için yaptığı ortak başvuruyu reddetti" diye açıkladı.
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Açıklamada, Suriye yönetiminin, Rukban kampındaki sığınmacıları tahliye ederek daimi ikamet yerlerine yerleştirilmesi yönündeki tüm etkinlikleri tamamlamasına rağmen bu başvurunun reddedildiğine dikkat çekiyor.
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