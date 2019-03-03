'Kürtler, Suriye'nin resmi adının değiştirilmesinde ısrarcı olacak'

Suriyeli Kürtlerin yakın zamanda kurulması planlanan Suriye anayasa komitesinde yapılacak çalışmalar sırasında ülkenin resmi adının değiştirilmesi de dahil olmak üzere anayasada değişiklikler yapılması konusunda ısrar edeceği belirtildi.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Lavrov: Suriye anayasa komitesi üye listesi hazır

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 'Ortadoğu'da Güvenlik ve Egemenlik' konulu konferans kapsamında Sputnik'e konuşan bir Kürt temsilci, Kürtlerin Suriye anayasa komitesinin çalışmaları sırasında anayasa değişikliğinde ısrarcı olacağını kaydetti.

İsmi gizli tutulan Kürt temsilci, "Özellikle, Suriye Arap Cumhuriyeti olan ülkenin resmi adı, Suriye Cumhuriyeti olarak değiştirilmeli. Ülkenin adında herhangi bir ulusal veya dini aidiyete yer verilmemeli" dedi.

'ADEM-İ MERKEZİYETÇİ BİR YÖNETİM OLMALI'

Bunun yanında Suriye'de tesis edilecek yeni sistemin demokratik ilkelere dayanması gerektiğini savunan Kürt temsilci, Suriye Demokratik Konseyi'nin önerdiği gibi adem-i merkeziyetçi bir yönetim olması gerektiğini belirtti.

Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye için yeni anayasa düzenlenmesi amacıyla Suriye anayasa komitesi kurulması yönünde karar alınmıştı.

PUTİN KOMİTENİN NEREDEYSE TAMAMEN ONAYLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

14 Şubat'ta Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı üçlü zirve sonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda komite kurma çalışmalarının tamamlanabileceğini kaydetmişti.

Putin, "Türk ve İranlı partnerlerimizle aktif bir çalışma yürüttük. Askeri yetkililerimiz, dışişleri bakanlığı temsilcilerimiz, hem Suriye hükümeti hem de muhalefetiyle aktif istişareler gerçekleştirdi. İlerleme kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Anayasa komitesinde yer alacak isimlerin onaylanması neredeyse tamamlandı. Son noktayı koymak için henüz erken" demişti.

'BAZI ÜLKELER SABOTE EDİYOR'

Bazı ülkelerin anayasa komitesinin gerekliliğini dile getirmesine rağmen süreci sabote ettiğini de anımsatan Putin, ancak buna rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve yakın zamanda son noktanın koyulacağını düşündüğünü vurgulamıştı.