Kayıt
12:42 03 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suriyeli Kürtler

    'Kürtler, Suriye'nin resmi adının değiştirilmesinde ısrarcı olacak'

    © AFP 2018 / Delil Souleiman
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 33

    Suriyeli Kürtlerin yakın zamanda kurulması planlanan Suriye anayasa komitesinde yapılacak çalışmalar sırasında ülkenin resmi adının değiştirilmesi de dahil olmak üzere anayasada değişiklikler yapılması konusunda ısrar edeceği belirtildi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Alessandro Garofalo
    Lavrov: Suriye anayasa komitesi üye listesi hazır
    Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 'Ortadoğu'da Güvenlik ve Egemenlik' konulu konferans kapsamında Sputnik'e konuşan bir Kürt temsilci, Kürtlerin Suriye anayasa komitesinin çalışmaları sırasında anayasa değişikliğinde ısrarcı olacağını kaydetti.

    İsmi gizli tutulan Kürt temsilci, "Özellikle, Suriye Arap Cumhuriyeti olan ülkenin resmi adı, Suriye Cumhuriyeti olarak değiştirilmeli. Ülkenin adında herhangi bir ulusal veya dini aidiyete yer verilmemeli" dedi.

    'ADEM-İ MERKEZİYETÇİ BİR YÖNETİM OLMALI'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS /
    Putin: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi’nin bir an önce kurulması için çalışıyor
    Bunun yanında Suriye'de tesis edilecek yeni sistemin demokratik ilkelere dayanması gerektiğini savunan Kürt temsilci, Suriye Demokratik Konseyi'nin önerdiği gibi adem-i merkeziyetçi bir yönetim olması gerektiğini belirtti.

    Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye için yeni anayasa düzenlenmesi amacıyla Suriye anayasa komitesi kurulması yönünde karar alınmıştı.

    PUTİN KOMİTENİN NEREDEYSE TAMAMEN ONAYLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © AFP 2018 / Louai Beshara
    Esad'ın danışmanı: Kürtlere özerklik verilmesi Suriye'nin bölünmesi demek, bu mümkün değil
    14 Şubat'ta Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı üçlü zirve sonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda komite kurma çalışmalarının tamamlanabileceğini kaydetmişti.

    Putin, "Türk ve İranlı partnerlerimizle aktif bir çalışma yürüttük. Askeri yetkililerimiz, dışişleri bakanlığı temsilcilerimiz, hem Suriye hükümeti hem de muhalefetiyle aktif istişareler gerçekleştirdi. İlerleme kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Anayasa komitesinde yer alacak isimlerin onaylanması neredeyse tamamlandı. Son noktayı koymak için henüz erken" demişti.

    'BAZI ÜLKELER SABOTE EDİYOR'

    Bazı ülkelerin anayasa komitesinin gerekliliğini dile getirmesine rağmen süreci sabote ettiğini de anımsatan Putin, ancak buna rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve yakın zamanda son noktanın koyulacağını düşündüğünü vurgulamıştı.

    İlgili konular:

    Putin'in temsilcisi Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ankara'da Suriye anayasa komitesini görüştü
    Çavuşoğlu: Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çabalarımızı yoğunlaştırdık
    Rus heyet Türkiye'de Suriye Anayasa Komitesi kurulması konusunu görüştü
    Etiketler:
    Suriye Anayasa Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Ruhani, Vladimir Putin, İran, Suriye, Türkiye, Soçi, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet