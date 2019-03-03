'Kürtler, Suriye'nin resmi adının değiştirilmesinde ısrarcı olacak'

İsmi gizli tutulan Kürt temsilci, "Özellikle, Suriye Arap Cumhuriyeti olan ülkenin resmi adı, Suriye Cumhuriyeti olarak değiştirilmeli. Ülkenin adında herhangi bir ulusal veya dini aidiyete yer verilmemeli" dedi.
'ADEM-İ MERKEZİYETÇİ BİR YÖNETİM OLMALI'
Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye için yeni anayasa düzenlenmesi amacıyla Suriye anayasa komitesi kurulması yönünde karar alınmıştı.
PUTİN KOMİTENİN NEREDEYSE TAMAMEN ONAYLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Putin, "Türk ve İranlı partnerlerimizle aktif bir çalışma yürüttük. Askeri yetkililerimiz, dışişleri bakanlığı temsilcilerimiz, hem Suriye hükümeti hem de muhalefetiyle aktif istişareler gerçekleştirdi. İlerleme kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Anayasa komitesinde yer alacak isimlerin onaylanması neredeyse tamamlandı. Son noktayı koymak için henüz erken" demişti.
'BAZI ÜLKELER SABOTE EDİYOR'
Bazı ülkelerin anayasa komitesinin gerekliliğini dile getirmesine rağmen süreci sabote ettiğini de anımsatan Putin, ancak buna rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve yakın zamanda son noktanın koyulacağını düşündüğünü vurgulamıştı.
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