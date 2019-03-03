Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2014’teki IŞİD saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyon göçmenin evlerine geri döndüğünü açıkladı.

© REUTERS / Yannis Behrakis Iraklı göçmen: Yunan askerler bizi ölüme terk etti

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz yaptığı yazılı açıklamada, toprakları IŞİD'den geri alınan göçmenlerden 4 milyondan fazlasının evlerine geri döndüğünü belirterek, hâlâ 456 bin göçmenin çadırlarda yaşadığını ifade etti.

Nevruz, başbakanlığın verdiği talimat doğrultusunda çadırlarda kalan göçmenlerin net sayısını öğrenmek üzere sayım yapmak için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Haziran 2014'te IŞİD'in Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından ülke tarihindeki en büyük iç göç dalgası yaşanmıştı.

Göçmenlerin büyük bir bölümü evlerine geri dönmesine rağmen savaşta evleri yıkılan ve kentlerinde hâlâ istikrarın sağlanmadığını söyleyen yüzbinlerce göçmen, çadır kentleri daha güvenli buluyor.