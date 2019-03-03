Suriye'de terör yanlıları ordu mevzilerine saldırdı

Suriye'nin Hama eyaletinin kuzeyinde terör yanlılarının Suriye hükümet ordusunun mevzilerine saldırdığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

© REUTERS / Beyaz Miğferler BBC Suriye yapımcısı: Duma’daki kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi

Suriye devlet televizyonu Syria TV'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, terör yanlılarının Hama'nın İdlib'le sınırı olan kuzey bölgesinde hükümet ordusunun mevzilerine saldırdığını, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Habere göre militanlar kötü hava şartlarından yararlanmak istedi, ancak Suriye ordusu terör yanlılarının saldırısını püskürtmeyi başardı, militanların bazıları öldürülürken kullandıkları araç ve silahlar da imha edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, silahlardan arındırılmış bölgedeki ateşkesin bir kez daha ihlal edilmesini kınayarak, Şam'ın yerli halkı terör yanlılarından ileride de koruma niyetinde olduğunu teyit etti.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye Arap Cumhuriyeti, terörist gruplara ve arkalarında bulunanlara Suriye'nin masum vatandaşlarına ve silahlı kuvvetlerine saldırmaya devam etmelerine izin vermeyeceğini vurguluyor" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz eylül ayında Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeleri olan Rusya ve Türkiye savunma bakanları, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın sağlanması ile ilgili mutabakatı imzalamış ve bölgede silahlardan arındırılmış bölge oluşturma konusunda anlaşmaya varmıştı.