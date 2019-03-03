Mısır'da Sünni İslamın baş otoritesi Şeyh El Tayyib: Evlilikte tek eşlilik kural, çok eşlilik istisnadır

El Tayyib, "Evliliğin çok eşli olması gerektiğini söyleyenlerin hepsi yanılıyor. Tek eşlilik kural, çok eşlilik ise istisnadır" dedi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre El Ezhar ise, tartışmalar sonrası baş imamın 'çok eşliliği yasaklamadığına' açıklık getirdi.
KADINLAR KONSEYİ'NDEN DESTEK
Şeyh El Tayyib, hem Twitter hesabından hem de haftalık televizyon yayınını üzerinden bu mesajları verdi.
"Kadınlar toplumumuzun yarısını temsil ediyor. Onları düşünerek davranmazsak, tek ayağımızla yürüyormuş gibi oluruz."
Öte yandan Mısır Ulusal Kadınlar Konseyi, El Tayyib'in sözlerine destek verdi.
Konsey başkanı Maya Morsi, "Müslümanlık kadınları onurlandırır. İslam, daha önce hiç varolmamış hakları ve adaleti sağlamıştır" ifadelerini kullandı.
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