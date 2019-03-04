Rusya: ABD Rukban’dan sığınmacıları tahliye edecek konvoylar için güvenlik garantisi vermiyor

Tuğgeneral Kupçişin, “Amerikan tarafı, El-Tanf'taki ABD üssünün etrafındaki 55 kilometrelik bölgede insani konvoyların taşınması ile ilgili güvenlik garantisi vermeyi reddediyor” diye konuştu.
Rukban Sığınmacı Kampı’nda insani felaketin önlenmesi amacıyla Rusya ve Suriye kurumlar arası koordinasyon merkezlerinin geçen günkü oturumunda aldıkları karar doğrultusunda sığınmacıların daimi ikamet yerlerine dönebilmesi için otobüs konvoylarının gönderildiğini hatırlatan yetkili, Suriye hükümetinin sığınmacıların güvenliği ve belgelerini yenileme prosedüründe kolaylık garantisi verdiğini vurguladı.
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