Rusya: ABD Rukban’dan sığınmacıları tahliye edecek konvoylar için güvenlik garantisi vermiyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, ABD’nin Rukban Sığınmacı Kampı’ndan sığınmacıları tahliye edecek konvoyların kendi bölgesinden geçişine ilişkin güvenlik garantisi vermediğini belirtti.

Kupçişin, ABD’nin Rukban Sığınmacı Kampı’ndan tahliye edilecek sığınmacılar için, El-Tanf bölgesinde bulunan Amerikan üssünün etrafındaki 55 kilometrelik bölgeden geçişine ilişkin güvenlik garantisi vermediğini açıkladı.

Tuğgeneral Kupçişin, “Amerikan tarafı, El-Tanf'taki ABD üssünün etrafındaki 55 kilometrelik bölgede insani konvoyların taşınması ile ilgili güvenlik garantisi vermeyi reddediyor” diye konuştu.

Rukban Sığınmacı Kampı’nda insani felaketin önlenmesi amacıyla Rusya ve Suriye kurumlar arası koordinasyon merkezlerinin geçen günkü oturumunda aldıkları karar doğrultusunda sığınmacıların daimi ikamet yerlerine dönebilmesi için otobüs konvoylarının gönderildiğini hatırlatan yetkili, Suriye hükümetinin sığınmacıların güvenliği ve belgelerini yenileme prosedüründe kolaylık garantisi verdiğini vurguladı.