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14:54 04 Mart 2019
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    Beşar Esad

    Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldı

    © AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
    Ortadoğu
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    Suriye, 2011 yılında kriz patlak verdikten sonra ilk kez bir Arap Birliği toplantısına temsilci gönderdi.

    Arap dünyası ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yaklaşık sekiz yıl aradan sonra başlayan normalleşme sürecinde somut adımlar atılmaya devam ediyor.

    Suriye Meclis Başkanı Hammouda Sabbah, Ürdün'ün başkenti Amman'daki 29. Arap Birliği Parlamenterler Konferansı'na katıldı.

    Beşar Esad.
    © Fotoğraf : Suriye Devlet Başkanlığı
    Esad'dan Arap ülkeleriyle uzlaşı açıklaması
    Toplantıda konuşan Sabbah, konferansın başarılı geçmesini ve konferans sonunda alınacak kararların ve tavsiyelerin Arapların çıkarlarına hizmet edeceğini umduğunu kaydetti.

    Sabbah, Suriye'nin foruma davet edilmesini 'doğal bir gelişme' olarak niteledi.

    'SURİYE KRİZİNE SİYASİ ÇÖZÜM BULMALIYIZ'

    Ürdün Meclis Başkanı Atıf Taravneh ise, Suriye heyetini Amman'da görmekten memnun olduklarını ifade etti. Bölge ülkelerine Suriye krizine siyasi çözüm bulma çağrısı yapan Taravneh, Suriye'nin bölgedeki yerini yeniden elde etmesi gerektiğini belirtti.

    Şam
    © Sputnik / HASSAN HASHEM
    Suriye Enformasyon Bakanlığı: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam Büyükelçiliği bugün yeniden açılıyor
    Taravneh, daha önce Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Suriye'nin üyeliğe yeniden kabul edilmesini Arap Birliği'nden açık şekilde talep ettiğini söylemişti.

    Brüksel'deki bir diplomatik kaynak; Lübnan, Cezayir, Irak, Tunus, Mısır, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Suriye'nin üyeliğe yeniden kabul edilmesini desteklediğini ifade etmişti.

    ADIM ADIM NORMALLEŞME

    Aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri, Şam Büyükelçiliği'ni yeniden hizmete açtı, aynı tarihlerde Suudi Arabistan'da da "Esad gitmeli" sözünü dilinden düşürmeyen Adil Cubeyr dışişleri bakanlığından alındı.

    Şm Büyükelçiliği'ndeki BAE amblemi özenle yerleştirildi.
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Suudi cephesi pes etti: BAE, Şam Büyükelçiliğini yeniden açtı
    Suriye havayolları, kriz patlak verdiğinden beri ilk kez Tunus seferlerine başladı.

    Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, Suriye savaşı başladığından beri Şam'ı ziyaret edip Esad'la görüşen ilk lider oldu.

    2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'ne bağlı Arap Parlamentosu'ndan Aralık ayı başında Suriye'nin üyeliğinin yeniden tesisi için çağrı geldi. Benzer çağrılar uzun zamandır Mısır devlet medyasında yer alıyordu.

    Ekim ayında Ürdün, Suriye ile sınır kapısını açtı.

    Etiketler:
    Üyelik, Davet, normalleşme, büyükelçilik, Arap Parlamentosu, Arap Birliği, Arap Birliği Parlamenterler Konferansı, Adil Cubeyr, Atıf Taravneh, Hammouda Sabbah, Beşar Esad, Suudi Arabistan, Şam, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Mısır, Tunus, Irak, Cezayir, Lübnan, Amman, Suriye, Ürdün
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