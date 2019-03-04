Pakistan iktidar partisinden Türkçe paylaşım: Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz

PTI'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı mitingdeki konuşmasından bir bölüm paylaşıldı.
Paylaşımda, "Biz Pakistan halkı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanda bize desteklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Biz devamlı barıştan yanayız, savaş istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Biz Pakistan halkı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanda bize desteklerinden dolayı Teşekkürler ediyoruz. Biz devamlı barıştan yanayiz savaş istemiyoruz.@RT_Erdogan @trpresidency @PakTurkey #Turkiye #Pakistan 🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/vM6FgB9461— PTI (@PTIofficial) March 3, 2019
PTI tarafından yapılan paylaşımda ayrıca, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında gittiği Trabzon'da söz konusu gerilimle ilgili yaptığı konuşmanın videosuna da yer verildi.
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