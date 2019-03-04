Pakistan iktidar partisinden Türkçe paylaşım: Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz

Pakistan iktidar partisi tarafından, Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye tarafından verilen destekten dolayı Türkçe teşekkür paylaşımı yapıldı ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon mitinginden görüntülere yer verildi.

© REUTERS / Danish Ismail Hindistan ve Pakistan birbirini Keşmir'de sivilleri öldürmekle suçladı

Pakistan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye tarafından verilen destekten dolayı Türkçe teşekkür etti.

PTI'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı mitingdeki konuşmasından bir bölüm paylaşıldı.

Paylaşımda, "Biz Pakistan halkı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanda bize desteklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Biz devamlı barıştan yanayız, savaş istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Biz Pakistan halkı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanda bize desteklerinden dolayı Teşekkürler ediyoruz. Biz devamlı barıştan yanayiz savaş istemiyoruz.@RT_Erdogan @trpresidency @PakTurkey #Turkiye #Pakistan 🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/vM6FgB9461 — PTI (@PTIofficial) March 3, 2019

​PTI tarafından yapılan paylaşımda ayrıca, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında gittiği Trabzon'da söz konusu gerilimle ilgili yaptığı konuşmanın videosuna da yer verildi.