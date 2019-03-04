ABD, İsrail'e ilk kez THAAD konuşlandırdı

ABD ile İsrail'in bir ay sürecek hava savunma tatbikatı kapsamında, Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) adlı Amerikan balistik füze savunma sistemi İsrail'e getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklaması sonrası, ABD ile İsrail arasında askeri işbirliğinin daha da sıkılaşmasının bir işareti olarak ortak hava savunma tatbikatı başladı.

Bu kapsamda Amaerikan yapımı THAAD'ın bir bataryasının tamamı ilk kez İsrail'e getirildi ve kurulumu yapıldı.

The @US_EUCOM is currently conducting a missile defense system (THAAD) exercise deployment in Israel, which is part of US efforts to implement its operational concept & mission to assist in Israel’s aerial defense. pic.twitter.com/e9z3vOLiJv — Israel Defense Forces (@IDF) 4 Mart 2019

Haaretz gazetesine göre Negev'e konuşlandırılan THAAD'la füze imha denemesi yapılması beklenmiyor.

The deployment of this American system in Israel emphasizes the US’s commitment to the defense and security of Israel. It‘s also an opportunity for the IDF to practice integrating advanced American air defense systems into the IAF Air Defense Array. pic.twitter.com/KqbVMA6y9t — Israel Defense Forces (@IDF) 4 Mart 2019

Lockheed Martin tarafından üretilen THAAD kısa ve orta menzilli füzeleri havada imha ediyor.

The IDF is grateful for this exercise and stands ready to protect Israel’s airspace and civilians against a variety of threats from near and far. This is a defensive deployment that is not related to any specific current event. pic.twitter.com/Tv5biMVZXj — Israel Defense Forces (@IDF) 4 Mart 2019

1980'lerin sonunda faal hale gelen ve hala ABD ordusu tarafından kullanılan THAAD'ın X bandı radar sistemi 2008'de İsrail Hava Kuvvetleri'nin Nevatim üssüne konuşlandırılmıştı. Amerikan radarı İsrail erkekn uyarı sistemiyle koordinasyon içinde çalışıyor. Bununla İran'ın füze atması ihtimaline karşı İsrail'in karşılık vermek için zaman kazanması amaçlanıyor.

Ortak tatbikatın bugün başlamasının öncesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Moskova'ya gidip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yine İran'la ilgili 'endişelerini' paylaştı.

ABD ile İsrail kısa süre önce hava savunma sistemlerinin de yer aldığı Juniper Falcon isimli ortak tatbikatı da tamamladı.