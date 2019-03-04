Zarif: Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz" dedi.

© AP Photo / Vahid Salemi İstifa eden Zarif: İran halkının çıkarlarını savunmaktan başka bir endişem olmadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin dış siyasetinde rol oynayan diğer kurumlara eleştiride bulunarak hükümetin içinde ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamaya göre bakanlık çalışanlarıyla bir araya gelen Zarif, dış siyaset ve istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın milli menfaatleri ve halkın haklarını korumak için uluslararası arenada tüm ülkenin sözcüsü olarak güçlü şekilde yer alması gerektiğine dikkati çeken Zarif, "Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz. Biz sadece Dışişleri Bakanlığının dış siyasetinden sorumlu değiliz. Bu durumda Dışişleri Bakanlığına ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

İstifa kararının dışarıda İran'ın temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın itibarını korumak için alındığını dile getiren Zarif, "Bu bakanlık, dış ilişkilerde yer almamayı kabul edemez. Diğer kurumlar bu durumu bir problem olarak görmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 25 Şubat'ta sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen Zarif, 27 Şubat'ta İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulunmuştu.