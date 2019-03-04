Zarif: Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz

Dışişleri Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamaya göre bakanlık çalışanlarıyla bir araya gelen Zarif, dış siyaset ve istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'nın milli menfaatleri ve halkın haklarını korumak için uluslararası arenada tüm ülkenin sözcüsü olarak güçlü şekilde yer alması gerektiğine dikkati çeken Zarif, "Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz. Biz sadece Dışişleri Bakanlığının dış siyasetinden sorumlu değiliz. Bu durumda Dışişleri Bakanlığına ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, 25 Şubat'ta sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen Zarif, 27 Şubat'ta İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulunmuştu.
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