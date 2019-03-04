AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları genişletti

Açıklamada, 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye uyguladığı yaptırım listesine, 7 hükümet yetkilisini ekleme kararı aldı.
Açıklamada, 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.
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