AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları genişletti

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Suriye hükümetine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.