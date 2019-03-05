Zarif'ten 'nükleer anlaşma' açıklaması: Sabrımız taşmak üzere

İranlı Bakan Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Netanyahu, Trump ve ortaklarının İran hakkında sürekli ortaya attığı yalanların aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) onlarca kez olduğu gibi bir kere daha sözümüzde durduğumuzu ve ABD'nin yasalara aykırı olarak ihlal ettiği nükleer anlaşmaya bağlı kaldığımızı teyit etti. Ancak bununla birlikte bizim sabrımız taşmak üzere."
Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan IAEA Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Yukiya Amano, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik ajansın doğrulama ve izleme raporunu paylaştı ve "İran, nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde uyguluyor. İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi önemli" ifadelerini kullanmıştı.
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