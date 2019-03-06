Katar ve İtalya donanmasından ortak tatbikat

Katar kara sularında gerçekleştirilen tatbikatta, hava savunma, deniz yüzeyi, manevra faaliyetlerinin yanı sıra yangınla mücadele ve hasar çalışmaları yapıldı.
Ortak askeri tatbikat, terörle mücadele, savaş kabiliyeti ve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, Katar ile İtalyan deniz kuvvetleri arasında deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor.
İtalyan Carlo Margottini fırkateyni ortak tatbikata katılmak için pazar günü Doha Limanı'na ulaşmıştı.
İtalya ile askeri ilişkilerini geliştiren Katar, Mayıs 2017'de Roma'da yeni bir askeri ataşelik açmıştı. Ayrıca son iki yılda iki ülke arasında birçok ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi.
Qatar Emiri Navy concluded joint “PASS EXERCISE” with Italian Navy CARLO MARGOTTINI Frigate.. the exercise included: Air Defense exercise, Surface exercise, Maneuvering exercise and Fire Fighting and Damage exercise pic.twitter.com/tcw9qhNhL6— Abdulmoiz (@abdulmoiz1990) March 5, 2019
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