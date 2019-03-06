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12:29 06 Mart 2019
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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Suudi tahtında kriz: 'Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu'

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    Ortadoğu
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    Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'deki savaş, yönetim karşıtı protestolar gibi konularda ayrı düşen Suudi Arabistan Kralı ile Veliaht Prens'in ciddi bir kriz yaşadığı öne sürüldü. Kral, 'kendisine yönelik bir hamle olabilir' endişesiyle Mısır seyahatinde Prens'e sadık olan güvenlik ekibini bile değiştirdi.

    Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ‘reform' hamleleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi bir yönetim krizi olduğu iddia edildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Suudi Veliahtı Selman'dan bir ilk: Washington Büyükelçiliği'ne Prenses Rima'yı atadı
    İngiltere'nin etkili yayınlarından Guardian tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Kral ile Veliaht Prens arasındaki gerilim Kaşıkçı cinayetiyle birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Ancak gerilim 83 yaşındaki Kral'ın Şubat ayında gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde tavan yaptı. Guardian'ın Riyad'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kral danışmanları tarafından ‘kendisine yönelik bir hamle gerçekleştirilebileceğine' dair uyarıldı. 

    GÜVENLİK EKİBİ DEĞİŞTİ

    Bunun üzerine Kral'ın ekibi, Prens Selman'a sadık olduğu belirtilen 30 kişilik güvenlik ekibini tamamen değiştirdi. İçişleri Bakanlığı, Riyad'dan Mısır'a yeni bir ekip gönderdi.

    Bu dedikoduları güçlendiren bir örnek de Prens Selman'ın babasını Mısır dönüşü karşılayan komitede yer almamasıydı. Prensin karşılama törenine davet edilmediği, bu durumun Suudi geleneklerine ve protokole aykırı olduğu belirtildi.

    DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Amir Levy
    'Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından Kahtani, Prens Selman'a danışmanlık yapmaya devam ediyor'
    Kral'ın Mısır seyahati boyunca onun yerine yönetime vekalet eden Prens Selman'ın ilk kez babasının yerine kraliyet kararnamesi yayımlayarak yaptığı önemli atamalar da kriz yarattı. Selman, Kral'ın yokluğunda kardeşi Prens Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima'yı Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi olarak Washington'a atadı. 

    Halid bin Selman'ı görevden alarak Savunma Bakanı Yardımcılığı'na getiren Selman, ayrıca Yemen'deki Husiler ile savaştan dolayı, Suudi Arabistan'ın güney sınırında görev yapan askerlere bir aylık mükafat verilmesi talimatında bulundu.

    KRAL, TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

    Bu atamalar bir süredir düşünülse de, karardan Kral'ın haberi yoktu ve gelişmeleri televizyondan öğrendi.

    Ayrıca 23 Şubat tarihli tüm bu kararların altında ‘vekil kral' imzası yer alması da dikkat çekti. Bu unvanın bu şekilde on yıllardır kullanılmadığı hatırlatıldı.

    KRİZ ÇOK: KAŞIKÇI CİNAYETİ, KABE ZİYARETİ, YEMEN, PROTESTOLAR…

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © AP Photo / Saudi Press Agency
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    The Guardian'ın kaynakları, kralın ekim ayındaki Kaşıkçı cinayetinden sonra ülkenin maruz kaldığı itibar kaybını düzeltmeyi istediğini savundu. Veliaht Prens'in Kabe'nin çatısına çıkması sonrası din adamlarının bu ‘uygunsuz tavır' nedeniyle Kral'a şikâyette bulunduğu da belirtildi.

    Guardian ayrıca, Kral Abdülaziz ile Prens Selman'ın Yemen'deki savaş esirleri, Cezayir ile Sudan'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik tutum konularında anlaşmazlık yaşadığını aktardı. Kral'ın, bu konularda oğlunu ‘daha katı ve sert' olarak tanımladığı dile getirildi. Gazeteye göre Kral her ne kadar reformist olmasa da, Cezayir ile Sudan'daki hükümet karşıtı protestolara Suudi basınında daha fazla yer verilmesini istedi.

    Etiketler:
    vekil kral, yönetim krizi, atama, Kriz, Protesto, Prenses Rima, Prens Halid bin Selman, Kral Selman bin Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Sudan, Riyad, Cezayir, Yemen, Mısır, Suudi Arabistan
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