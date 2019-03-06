Suudi tahtında kriz: 'Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu'

Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ‘reform' hamleleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi bir yönetim krizi olduğu iddia edildi.
GÜVENLİK EKİBİ DEĞİŞTİ
Bunun üzerine Kral'ın ekibi, Prens Selman'a sadık olduğu belirtilen 30 kişilik güvenlik ekibini tamamen değiştirdi. İçişleri Bakanlığı, Riyad'dan Mısır'a yeni bir ekip gönderdi.
Bu dedikoduları güçlendiren bir örnek de Prens Selman'ın babasını Mısır dönüşü karşılayan komitede yer almamasıydı. Prensin karşılama törenine davet edilmediği, bu durumun Suudi geleneklerine ve protokole aykırı olduğu belirtildi.
DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR
Halid bin Selman'ı görevden alarak Savunma Bakanı Yardımcılığı'na getiren Selman, ayrıca Yemen'deki Husiler ile savaştan dolayı, Suudi Arabistan'ın güney sınırında görev yapan askerlere bir aylık mükafat verilmesi talimatında bulundu.
KRAL, TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ
Bu atamalar bir süredir düşünülse de, karardan Kral'ın haberi yoktu ve gelişmeleri televizyondan öğrendi.
Ayrıca 23 Şubat tarihli tüm bu kararların altında ‘vekil kral' imzası yer alması da dikkat çekti. Bu unvanın bu şekilde on yıllardır kullanılmadığı hatırlatıldı.
KRİZ ÇOK: KAŞIKÇI CİNAYETİ, KABE ZİYARETİ, YEMEN, PROTESTOLAR…
Guardian ayrıca, Kral Abdülaziz ile Prens Selman'ın Yemen'deki savaş esirleri, Cezayir ile Sudan'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik tutum konularında anlaşmazlık yaşadığını aktardı. Kral'ın, bu konularda oğlunu ‘daha katı ve sert' olarak tanımladığı dile getirildi. Gazeteye göre Kral her ne kadar reformist olmasa da, Cezayir ile Sudan'daki hükümet karşıtı protestolara Suudi basınında daha fazla yer verilmesini istedi.
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