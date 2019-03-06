Doha'yla Riyad arasında 20 ay sonra ilk direkt uçuş: Suudi Arabistan karşı, Rusya ısrarcıydı

Uçuş izleme sitelerinden alınan veriler, Suudi Arabistan'ın 'terörizme destek vermekle' suçladığı Katar'la ilişkilerini kesmesinden beri ülkelerin başkentleri Doha ve Riyad arasında ilk direkt uçuşun yapıldığını gösteriyor.

First flight between Doha Hamad and Riyadh King Khalid in 20 months: Rossiya Special Flight Detachment Ilyushin Il-96-300 flew Sergey Lavrov from Qatar to the Kingdom of Saudi Arabia, where he will plans to meet the King but not MBS on the second stop of his Gulf tour. pic.twitter.com/D1euAs4ke7 — Yörük Işık (@YorukIsik) March 4, 2019

​Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'u Doha'dan Riyad'a ulaştıran uçağın bu rotayı izlemesinde, Rusya'nın ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Ortadoğu'yla ilgili çalışmalar yapan Rus siyaset bilimci Yuriy Barmin, Lavrov'un Doha'dan Riyad'a uçmasına, Suudi Arabistan'ın karşı çıktığını fakat Rusya'nın 'dediğim dedikçi' davranması neticesinde rotanın değiştirilmediğini yazdı.

Russian FM Lavrov begins his GCC tour today. He first landed in Qatar to meet the Emir and will travel to Saudi Arabia afterwards where he meets the King (not MbS). Sources told me that KSA had objections with regard to Lavrov flying from Doha to Riyadh, but Moscow was adamant — Yury Barmin (@russia_mideast) March 4, 2019

​Barmin ayrıca bu uçuşun, 'sembolik olsa da Rusya tarafından atılmış cesur bir adım olduğu' yorumunu yaptı.

A Russian jet transporting Lavrov on his GCC tour became the first aircraft to take a direct flight from Doha to Riyadh since the beginning of the conflict over Qatar. Can only guess why Saudi Arabia would agree to this. A symbolic move by Russia but bold nonetheless https://t.co/gIxO10ohhj — Yury Barmin (@russia_mideast) March 5, 2019

​Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Riyad'da Suudi Kral Selman bin Abdülaziz'le bir araya gelmiş, ancak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesinin sorumlusu olarak görülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşmemişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ise Kaşıkçı cinayetinin, Lavrov'la Suudi Kral'ın görüşmesinde ele alınan konulardan birisi olmadığını söylemişti. Bogdanov, görüşmede Suriye ve Yemen'deki krizler gibi çeşitli konuların ele alındığını belirtip, bunun 'kapsamlı ve ruhu bakımından çok olumlu bir görüşme' olduğunu kaydetmişti.

Bu arada Lavrov'un Körfez ülkeleri turu, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğine yeniden kabul edilmesinin tartışıldığı bir döneme denk geliyor. Nitekim Rus Dışişleri Bakanı da tur kapsamında Katar ve Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmelerinin ardından da Suriye'nin Arap Birliği'ne geri kabul edilmesinin 'örgütün çıkarları için gerekli olduğu' vurgusunu yapmıştı.