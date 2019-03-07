'ABD'nin insani yardımınından önce, bombaları Yemen'e ulaşıyor'

Yemen merkezli Muvatine İnsan Hakları Örgütünün Başkanı Raziye El Mütevekkil, ABD Kongresine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışını durdurma çağrısında bulunarak "ABD'nin bombaları insani yardımından önce Yemen'e varıyor" dedi.
Mütevekkil, ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Uluslararası Terörizm Alt Komitesinde Yemen'deki insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD kongresinin elinde Suudi Arabistan ve BAE üzerine baskı kurmak için çok fazla araç bulunduğuna işaret Mütevekkil, "Ancak kongrenin bunları kullanmayı tercih etmesi gerekir" dedi.
Husilerin yanı sıra Hadi hükümeti taraftarları ve Körfez koalisyonunun desteklediği Yemen ordusunun da ülkede sivillere yönelik 'korkunç faaliyetlerde' bulunduğuna dikkat çeken Mütevekkil, "Bu, insan eliyle çıkarılan bir kriz. Yemenliler açlıktan ölmüyor, açlıktan öldürülüyorlar" diye konuştu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, ABD silahlarını düşüncesizde kullanarak binlerce sivili katlettiğini ifade eden Mütevekkil, hava saldırılarındaki sivil kayıplarının kesinlikle önlenebileceğini ancak koalisyonun buna dikkat etmediğini belirtti. Mütevekkil, Yemen'de Körfez Koalisyonunun düzenlediği saldırıların çoğunun savaş suçuna varabileceğini kaydetti. ABD'nin Körfez Koalisyonuna silah satışlarını durdurması gerekirken Suudi Arabistan ve BAE'den sadece sivil kayıplarına dikkat etmelerine yönelik söz aldığını belirten Mütevekkil, iki yıl geçmesine rağmen Körfez Koalisyonunun Yemen'de katliamlara devam ettiğini söyledi.
'KAŞIKÇI'NIN KATLİNDEN SONRA DİKKATLER YEMEN'E DÖNDÜ'
Mütevekkil, "(Cemal) Kaşıkçı'nın vahşice katlinden sonra dikkatler Yemen'e döndü. Stockholm görüşmeleri uluslararası toplumun Yemen'deki krizi durdurma konusunda baskı kurabileceğini gösterdi. Ancak bunun devam etmesi gerekir" diye konuştu. ABD Kongresinin, Amerikan silahlarını Yemen'de katliamda kullanmaları konusunda Suudi Arabistan ve BAE'ye hesap sorabileceğini kaydeden Mütevekkil, "Bu ay, ABD, Yemen'e milyonlarca dolar insani yardım vaadinde bulundu ama ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine silah satışı devam ediyor. ABD bombaları ABD'nin insani yardımından önce Yemenlilere ulaşıyor" dedi.
Yemen'de ABD algısına yönelik bir soruya yanıt veren Mütevekkil, "Yemenliler ABD'yi de oldukça negatif bir şekilde savaşın bir tarafı olarak görüyorlar. Yemen'de ABD'ye karşı bir öfke var." değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan aynı oturumda konuşan Eski ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Dafna Rand, Yemen'de iki tarafın da masum olmadığını ve ülkede uluslararası hukuk normalarının dikkate alınmadığını belirtti.
ABD'nin Yemen'de Körfez Koalisyonuna destek vermesinin ağır ahlaki maliyetleri olduğunu belirten Rand, "Uluslararası hukuk normlarının Yemen'de gördüğü zarar, Arap Yarımadasıyla sınırlı kalmayabilir." dedi. Yemen'de yakın zamanda bir siyasi çözüm beklemediğini ifade eden Rand, "2016'da ABD hükümeti oldukça odaklanmıştı ve Yemen'de ateşkes sağlanmıştı ancak iki yıldır Yemen ABD dış poltikasının odağında değil. Kongre Trump yönetiminin dikkatini bu yöne çevirmek için bir çaba içine girebilir." diye konuştu.
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