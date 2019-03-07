Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, IŞİD tarafından Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

© AP Photo / Susannah George Haşdi Şabi Komutanı: ABD, ek askerler göndererek Kerkük'ü karıştırmak istiyor

Salahaddin İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD'in, Haşdi Şabi Tuzhurmatu gücüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Hüseyni, Mahmur ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların bir kısmını Mahmur ilçesindeki hastanelere kaldırıldıklarını belirten Ali Hüseyni, saldırının ardından bölgede Irak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ YILDIZ'DAN KINAMA

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye Haşdi Şabi: ABD IŞİD'e yerlerimizi bildiriyor

Korkaklar bu gece de işbaşındaydılar.



Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi mensuplarına Allah’tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum.



Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak’ın yanındadır. — Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) March 6, 2019

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Korkaklar bu gece de işbaşındaydılar. Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi mensuplarına Allah'tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

​Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de saldırının yaşandığı bölgede PKK ve IŞİD'in bulunduğuna dikkati çekti.

PKK ve DAEŞ Terör örgütlerinin bulunduğu Mahmur ve Dibis bölgesin arasında çatışmalar devam ediyor. Tuzhurmatudan Türkmenler yine kahramanca kurbanlar veriyor. Arama kurtarma operasyonu devam ediyor Irak ordusu ve Federal polisi tarafından.@aa_kurumsal @Ahaber @benguturktv pic.twitter.com/VsqpzEemPZ — Erşat SALİHİ أرشد الصالحي (@Ersatsalihi) March 6, 2019

​Kerküklü vatandaşlar ise Kerkük Azadi Hastanesi'ne giderek, yaralılar için kan bağışında bulundu.