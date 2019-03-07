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12:08 07 Mart 2019
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    Haşdi Şabi

    Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

    © AA /
    Ortadoğu
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    Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, IŞİD tarafından Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

    Irak- ABD askeri
    © AP Photo / Susannah George
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    Salahaddin İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD'in, Haşdi Şabi Tuzhurmatu gücüne saldırı düzenlediğini söyledi.

    Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Hüseyni, Mahmur ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını aktardı.

    Yaralıların bir kısmını Mahmur ilçesindeki hastanelere kaldırıldıklarını belirten Ali Hüseyni, saldırının ardından bölgede Irak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

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    Haşdi Şabi milisleri
    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
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    Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Korkaklar bu gece de işbaşındaydılar. Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi mensuplarına Allah'tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

    ​Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de saldırının yaşandığı bölgede PKK ve IŞİD'in bulunduğuna dikkati çekti.

    ​Kerküklü vatandaşlar ise Kerkük Azadi Hastanesi'ne giderek, yaralılar için kan bağışında bulundu.

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    Etiketler:
    Türkmen, Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen, Salahaddin İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu, Irak Türkmen Cephesi, PKK, IŞİD, Ali Hüseyni, Fatih Yıldız, Erşat Salihi, Azadi Hastanesi, Salahaddin, Mahmur, Tuzhurmatu, Bağdat, Kerkük, Musul, Türkiye
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