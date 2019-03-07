Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Hüseyni, Mahmur ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların bir kısmını Mahmur ilçesindeki hastanelere kaldırıldıklarını belirten Ali Hüseyni, saldırının ardından bölgede Irak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.
TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ YILDIZ'DAN KINAMA
Korkaklar bu gece de işbaşındaydılar.— Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) March 6, 2019
Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi mensuplarına Allah’tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum.
Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak’ın yanındadır.
Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de saldırının yaşandığı bölgede PKK ve IŞİD'in bulunduğuna dikkati çekti.
PKK ve DAEŞ Terör örgütlerinin bulunduğu Mahmur ve Dibis bölgesin arasında çatışmalar devam ediyor. Tuzhurmatudan Türkmenler yine kahramanca kurbanlar veriyor. Arama kurtarma operasyonu devam ediyor Irak ordusu ve Federal polisi tarafından.@aa_kurumsal @Ahaber @benguturktv pic.twitter.com/VsqpzEemPZ— Erşat SALİHİ أرشد الصالحي (@Ersatsalihi) March 6, 2019
Kerküklü vatandaşlar ise Kerkük Azadi Hastanesi'ne giderek, yaralılar için kan bağışında bulundu.
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