İran, Rusya, Çin arasındaki Suriye görüşmelerine Almanya da katıldı

İran resmi ajansı IRNA, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdürü Philip Ackermann'ın başkent Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren diplomatlar, Suriye anayasa komitesi kurma çalışmalarını ele aldı.

Görüşmelerde ayrıca terörle mücadele, İdlib'de insani krizin önlenmesi, Suriye'nin yeniden yapılandırılması ve sığınmacıların ülkelerine dönmesi gibi konular ele alındı.