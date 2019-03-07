IŞİD, Irak ordusunun üniformasını giyerek Haşdi Şabi'ye pusu kurmuş

Irak'ın Musul ile Mahmur kenti arasındaki bölgede dün gece Haşdi Şabi'ye saldıran IŞİD'in, Irak ordusu üniforması giyerek pusu kurduğu ortaya çıktı. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Kuzey Irak Cephesi Sözcüsü Ali Haşim, IŞİD'in Irak ordusu üniformasını giyerek kendilerine pusu kurduğunu belirterek, kayıplarının 9 yaralıların ise 41 olduğunu söyledi.

Haşdi Şabi kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre 80 kişiden oluşan IŞİD'li bir grup, dün gece geç saatlerde Musul — Mahmur arasındaki yolda Türkmen Haşdi Şabi gücüne pusu kurdu ve konvoyun en arkasındaki araçları taradı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Kuzey Irak Cephesi Sözcüsü Ali Haşim, "Dün gece geç saatlerinde Haşdi Şabi'nin Türkmen gücü Musul'dan görevden evlerine dönerken Musul Mahmur arasındaki bölgede IŞİD'in pususuna maruz kaldı. IŞİD, konvoyumuzu taradı. Pusunun farkedilmesi üzerine IŞİD ile güçlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmaları duyan Irak Ordusu da bölgeye intikal etti. Yarım saat süren çatışmalarda IŞİD'den 5 kişiyi öldürdük. Bizden ise 9 kişi öldü 41 kişi yaralandı. Yaralılar Kerkük, Musul ve Tuzhurmatu'daki hastanelere kaldırıldılar. Hayatını kaybedenlerin çoğu Tuzhurmatu nüfusuna kayıtlı. Olayla ilgili geniş çaplı operasyon ve soruşturma başlatıldı." dedi.

Irak'ta elinde bölge bulunmayan IŞİD, zaman zaman Musul, Kerkük ve Tuzhurmatu bölgesinde kanlı saldırılar yapıyor.