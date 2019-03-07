Nusra'dan Rusya ve Suriye'ye tehdit

Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin liderliğindeki şemsiye örgüt Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), Rusya ve Suriye'yi tehdit etti. İdlib'i kontrol eden HTŞ, cihatçılara 'Suriye ordusuna karşı savaşın' çağrısı yaptı.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre HTŞ'nin askeri sorumlusu Ebu Halid eş Şami, Suriye ordusunun kontrolündeki Lazkiye kırsalında saldırı düzenlediklerini söyleyip saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

"Suriye ordusu ve Rusya için kötü günler geliyor" diyerek tehditler savuran cihatçı Şami, cihatçı ve ÖSO gruplarının saldırılarda bulunmasını istedi.

Suriye'de İdlib vilayetinin büyük bölümünü kontrol eden HTŞ, zaman zaman Suriye ordusu ile Rus askerlerinin bulunduğu Hymeymin Askeri Hava Üssüne saldırılarda bulunuyor.

Rusya ile Suriye ise HTŞ ile diğer radikal cihatçı örgütlere karşı İdlib'e operasyon yapmak istiyor.

Türkiye, ABD, Avrupa ve Rusya'nın 'terör örgütü' listesindeki HTŞ, Astana sürecine karşı çıkarken İdlib çatışmasızlık anlaşmasını tanımadı.