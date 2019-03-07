BAE: Arap ülkeleri inisiyatifi İran ve Türkiye’ye bırakarak Suriye’deki rollerini kaybetti

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi BAE: Arap ülkeleri, Suriye krizinde stratejik hatalar yaptı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Nahyan, Arap ülkelerinin Suriye'deki inisiyatifi İran ve Türkiye'ye bırakarak bu ülkedeki rollerini kaybettiklerini kaydetti.

Arap bakan, "Biz, Suriye'deki siyasette, istikrarda ve güvenlikte Arap rolünün gerekli olduğu kanısındayız. Suriye hükümetinin iç sorunlarla ilgili yöntemleri ile hemfikir değiliz, ancak şimdi Türkiye ve İran'ın genişlediğini ve Arap rolünün olmadığını görüyoruz. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu ve ekledi:

"Biz Suriye'nin Arap bölgesinin bir parçası olmasını istiyoruz. Maalesef, Suriye'nin bundan uzak olduğunu görüyoruz. BAE, (Suriye'nin Arap dünyasına dönüşü ile ilgili) bu yola başlamak için Şam'da elçilik açma kararı aldı. Bunun sadece yolun başlangıcı olduğunu, ancak tüm tarafların katılımının gerekli olduğunu düşünüyoruz."