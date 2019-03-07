BAE: Arap ülkeleri inisiyatifi İran ve Türkiye’ye bırakarak Suriye’deki rollerini kaybetti

Arap bakan, "Biz, Suriye'deki siyasette, istikrarda ve güvenlikte Arap rolünün gerekli olduğu kanısındayız. Suriye hükümetinin iç sorunlarla ilgili yöntemleri ile hemfikir değiliz, ancak şimdi Türkiye ve İran'ın genişlediğini ve Arap rolünün olmadığını görüyoruz. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu ve ekledi:
"Biz Suriye'nin Arap bölgesinin bir parçası olmasını istiyoruz. Maalesef, Suriye'nin bundan uzak olduğunu görüyoruz. BAE, (Suriye'nin Arap dünyasına dönüşü ile ilgili) bu yola başlamak için Şam'da elçilik açma kararı aldı. Bunun sadece yolun başlangıcı olduğunu, ancak tüm tarafların katılımının gerekli olduğunu düşünüyoruz."
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