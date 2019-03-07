'ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de yasaklı 'beyaz fosfor' kullandı'

Syria TV'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, koalisyon güçlerinin IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Bagoz köyüne düzenlediği hava saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan 'beyaz fosfor'u kullandığı kaydedildi.

Haberde, "Uluslararası koalisyon, Deyr ez Zor eyaletinin güneydoğusundaki Bagoz köyüne düzenlediği hava saldırısında beyaz fosfor kullandı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye tarafından 'PKK'nın Suriye kolu' olarak görülen YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), sivillerin tahliyesi için tanınan ateşkesin ardından 1 Mart'ta IŞİD'e karşı operasyonun yeniden başladığını duyurmuştu. DSG'ye göre 15 bin kişinin bölgeyi terk etmesinin ardından, Bagoz'da kalan IŞİD militanları, savunma amacıyla kazdıkları tüneller aracılığıyla kendilerini savunuyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, sivillerin ölümüne yol açan koalisyonun hava saldırılarıyla ilgili önlem alınması ve koalisyonun yasadışı varlığının sonlandırılması için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurmuştu. Suriye medyasında yer alan haberlerde koalisyonun birçok kez yasaklı beyaz fosfor kullandığı da ifade edilmişti.