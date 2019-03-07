Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de büyük miktarda doğalgaz bulduk

© AA / Celal Güneş Bakan Dönmez açıkladı: Trakya'da doğalgaz bulundu

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da açıklamalarına yer verilen Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğalgaz bulduklarını belirterek, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu kapsamda çalışmalarına iki yıl içinde hız vereceğini ifade etti.

Projenin yatırım fizibilite çalışmasının yapıldığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan Falih, bulunan doğalgazın miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Falih, Kızıldeniz'deki petrol miktarının az ve üretim açısından maliyetli olduğunu ifade ederek, Aramco'nun kara kıtaya giriş olması açısından Güney Afrika'da yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi Kurumu (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğalgaz rezervleri 2017 yılında 303 trilyon metreküpe ulaşmış, dünyadaki sıralamada Rusya, İran ve Katar'dan sonra dördüncü sırada yerini almıştı.