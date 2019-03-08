Akar: TSK, İdlib'de devriye faaliyetlerine başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak" dedi. Akar, "Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katıldı. Akar son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle

— Rejim İdlib'de saldırı halinde, bunun önlenmesi için Rusya'yla çalışıyoruz. Saldırılar devam ederse İdlib'den bir göç ihtimali bulunuyor. Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3.5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz.

— Radikal unsurların oradan toparlanması ve ayrıştırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bütün araziye yayılmış bir radikal gruplardan bahsediliyor. Burada bir husus daha var; biz verdiğimiz taahhütlerin arkasındayız ve bunların gerçekleşmesi için de çalışıyoruz.

— Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la. Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz. TSK, İdlib'de devriye faaliyetlerine başladı. Afrin ve İdlib'de uçuş tahdidi kaldırıldı.

— Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG/PYD var. Bu gerçek çerçevesinde bunlara silahlar verildi. Biz bunların elindeki silahları alın, bunları Fırat'ın Doğusu'na geçirin. Münbiç'in idaresinine lokal güçlere devredelim. YPG'nin baskısıyla bölgeyi terketmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin de bu güvenli bölgelere dönmesi.

— 314 bin kişi TSK'nın yaptığı harekatların ardından evlerine döndü. YPG'nin ve rejimin buradaki insanlara zulmettiği BM raporlarına girmiştir. YPG'nin sürekli kalmasına müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Biz bu süreci barışçıl bir şekilde götürülmesi taraftarıyız ama Türkiye'ye bu kadar yakın bir bölgede terörist yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz.