Haşdi Şabi Komutanı: ABD büyükelçiliği Kerkük meselesine müdahil oluyor

Hadi Amiri, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kerkük meselesine ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin müdahil olduğunu öne sürdü.
'MÜDAHALE KABUL ETMEYİZ'
Amiri, herhangi bir büyükelçiliğin soruna müdahil olmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.
Iraklı siyasetçinin iddiasına ilişkin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
TARTIŞMALI BÖLGE KERKÜK
Bağdat ile Erbil arasında tartışmalı bölge kabul edilen ve zengin petrol sahalarıyla bilinen Kerkük'ün idaresi konusunda 2003 yılından bu yana sorun yaşanıyor.
ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra vali ve il meclis başkanlık koltuğuna Kürt adaylar otururken, Bağdat yönetimi Ekim 2017'den sonra Kerkük Valiliğine Arap asıllı Rakan Said Cuburi'yi atamıştı.
IKBY'deki hâkim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kerkük'e yeniden Kürt bir valinin seçilmesi ve il meclisinin çalışmaya başlaması için son bir aydır aydır yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor.
IŞİD'in 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra ordu güçlerin çekilmesiyle vilayetin kontrolü Peşmerge güçlerine geçmişti. Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de geniş bir askeri operasyon düzenlemiş ve Peşmerge güçleri Kerkük dahil ellerinde tuttukları bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.
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