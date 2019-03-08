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16:28 08 Mart 2019
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    Hadi el-Amiri

    Haşdi Şabi Komutanı: ABD büyükelçiliği Kerkük meselesine müdahil oluyor

    © AA / Ali Mukarrem Garip
    Ortadoğu
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    Irak'ta Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu'nun lideri Hadi Amiri, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin Kerkük'ün idari meselesine açık bir şekilde müdahil olduğunu iddia etti. ABD'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Hadi Amiri, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kerkük meselesine ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin müdahil olduğunu öne sürdü.

    Irak- ABD askeri
    © AP Photo / Susannah George
    Haşdi Şabi Komutanı: ABD, ek askerler göndererek Kerkük'ü karıştırmak istiyor
    Amiri, başkent Bağdat'ta katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, "Büyükelçilik Kerkük meselesini çözmek için şu veya bu taraflara çağrıda bulunuyor. Kerkük büyükelçiliklerdeki toplantılarda çözülmez. Sorun ancak orada yaşayan unsurlar arasındaki diyalogla çözülebilir" dedi.

    'MÜDAHALE KABUL ETMEYİZ'

    Amiri, herhangi bir büyükelçiliğin soruna müdahil olmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

    Iraklı siyasetçinin iddiasına ilişkin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

    Haşdi Şabi milisleri
    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
    Haşdi Şabi: ABD askerlerini Musul'a sokmadık
    Irak hükümetinin de desteklediği Haşdi Şabi'nin liderlerinden olan Hadi Amiri, Irak'ta geçen sene Mayıs ayında düzenlenen başbakanlık için adı geçenler arasında bulunuyordu. Amiri, İran'a yakınlığıyla biliniyor.

    TARTIŞMALI BÖLGE KERKÜK

    Bağdat ile Erbil arasında tartışmalı bölge kabul edilen ve zengin petrol sahalarıyla bilinen Kerkük'ün idaresi konusunda 2003 yılından bu yana sorun yaşanıyor.

    ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra vali ve il meclis başkanlık koltuğuna Kürt adaylar otururken, Bağdat yönetimi Ekim 2017'den sonra Kerkük Valiliğine Arap asıllı Rakan Said Cuburi'yi atamıştı.

    IKBY'deki hâkim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kerkük'e yeniden Kürt bir valinin seçilmesi ve il meclisinin çalışmaya başlaması için son bir aydır aydır yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor.

    Irak- Kerkük - Cinayet
    © AP Photo / Khalid Mohammed
    Kerkük'te askeri güç değişimi
    IKBY 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumuna Kerkük'ü de dahil edince Bağdat ile ilişkileri kopma noktasına gelmişti.

    IŞİD'in 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra ordu güçlerin çekilmesiyle vilayetin kontrolü Peşmerge güçlerine geçmişti. Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de geniş bir askeri operasyon düzenlemiş ve Peşmerge güçleri Kerkük dahil ellerinde tuttukları bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

    Etiketler:
    yönetim, müdahale, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Haşdi Şabi, IŞİD, Hadi Amiri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat, Erbil, Kerkük, Irak, ABD
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