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18:03 08 Mart 2019
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    8 Mart 2019 cuma gününün protestolarında başkent Cezayir'de 5. döneme hayır sloganıyla sokaklara dökülenlere polis set çekmeye çalıştı.

    Cezayir'de halkın karşısına çıkamayacak kadar hasta olduğu halde yine aday olan Buteflika'nın partisinden 'milletvekili istifaları'

    © REUTERS / Zohra Bensemra
    Ortadoğu
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    Cezayir'de 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğundaki 82 yaşındaki Abdülaziz Buteflika'nın gelecek ayki seçimlerde 5. kez aday olmasına karşı protestolara iktidar partisinden milletvekillerinin de katıldığı haberi geldi. Buteflika'nın liderliğindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden (FLN) bazı vekillerin istifa ettiği belirtildi.

    Cezayir'de 5. dönem adaylığını açıklayan cumhurbaşkanı Buteflika karşıtı gösteri
    © AFP 2018 / RYAD KRAMDI
    Cezayir'de 5. dönem adaylığını açıklayan cumhurbaşkanı Buteflika karşıtı gösteri: 56'sı polis 63 kişi yaralandı
    Cezayir'in özel TV kanallarından Aşhuruk TV, iktidar partisi FLN'den bir dizi milletvekilinin istifa ettiği haberini geçti.

    Buna göre istifa eden vekiller, Cumhurbaşkanı ve FLN lideri Abdülaziz Buteflika'ya karşı bugün yeniden düzenlenen ülke çapındaki protestolara katılma yoluna gitti.

    82 yaşındaki Buteflika'nın kalkın karşısına çıkamayacak kadar hasta olduğu halde 18 Nisan'da düzenlenecek seçimlerde 5. kez adaylığını koymasına karşı üç haftadır protestolar düzenleniyor.

    Bugünkü protestolar öncesinde başkent Cezayir'de tren ve metro servisleri durduruldu.

    Ancak başkentin en popüler imamlarından biri, cuma namazında her zamanki gibi cumhurbaşkanı için dua etmek yerine, sadece Cezayir ve halkı için en iyi dileklerini ifade etti.

    Cezayir protestoları
    © AFP 2018 / Ryad Kramdi
    Cezayir’deki protestolarda 183 kişi yaralandı
    Ardından çok sıkı güvenlik önlemlerine rağmen on binlerce kişi başkentte toplandı. Kendilerine set çekmeye çalışan polise karşı gösterileri başlattı.

    Cenevre'de bir hastanede tedavi görmekte olan Buteflika, 2013'te felç geçirdiğinden beri kamuoyunun karşısına çıkıp konuşmadı.

    Buna rağmen çok büyük çapa ulaşması beklenen bugünkü protestoların arifesinde bir açıklama yayımlayan Buteflika, göstericilerin arasına fitnecilerin sızabileceği, kaos çıkabileceği, ülkenin istikrarsızlığa düşebileceği uyarısı yaptı.

    Buteflika'nın iktidara gelmesiyle sonuçlanmış bir 'İslamcı terör dönemi' atlatmış olan Cezayir, 2011'deki 'Arap İsyanları' dönemi sonrasının en büyük protestolarına sahne oluyor.

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