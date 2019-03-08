Rusya ve Suriye’den ABD’ye ‘Rukban’ı dağıtın’ çağrısı

Rusya ve Suriye koordinasyon karargahlarının başkanları, ABD’yi Rukban kampını dağıtarak ve sığınmacıları özgürlüğe kavuşturarak sorunlarını çözmeye çağırdı.

Rusya ve Suriye koordinasyon karargahlarının ortak açıklamasında, "Rukban kampının sorununun kesin çözümü, sakinlerine uzun zamandır bekledikleri özgürlüğü sunarak kampı dağıtmaktan geçiyor" dendi.

Daha önce Rusya ve Suriye, Birleşmiş Milletler'i (BM) ABD'ye, Rukban gibi kampların varlığının kabul edilemez olduğuna işaret etmeye çağırmıştı. İki ülke ayrıca Ürdün'e de 'terör, hastalıklar ve yoksulluk yuvası' Rukban kampının sorununun çözümünde aktif rol oynama çağrısında bulunmuştu.

Daha önce Rukban'daki sığınmacıları kurtarmaya yönelik insani operasyonun ABD tarafından bozulduğu bildirilmişti.