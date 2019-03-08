IŞİD'in, kaçırdığı 50 Ezidi kadını başlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı

IŞİD, Suriye'de son kalesi Bagoz'da 50 Ezidi kadını öldürdü. Sputnik'e konuşan Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldüğü yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirtirken, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, öldürülen 50 kadının kemiklerinin Irak'a getirileceğini açıkladı.
Suriye'de IŞİD'in son kalesi Bagoz'da Ezidiler kurtarılırken, bazı Ezidilerin ise IŞİD tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Bagoz'da Ezidilere ait toplu bir mezar bulunurken, toplu mezarın kısa bir süre önce toplu şekilde öldürülen 50 Ezidi kadına ait olduğu belirtiliyor. IŞİD'in yaklaşık 5 yıl önce Şengal'den Suriye'ye kaçırıp tecavüz ettiği Ezidi 50 kadını başlarını keserek öldürdüğü belirtiliyor.
Sputnik'e konuşan IŞİD Tarafından Kaçırılanları Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin El Kaidi, Bagoz'da 50 Ezidi'nin başlarının kesilerek öldürüldükleri yönünde kendilerine bilgi geldiğini söyledi.
Sputnik'e konuşan Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco:
"Bagoz'da bulunan bir IŞİD yetkilisiyle bir Ezidi yetkili arasında telefon üzerinden görüşme yapıldı. Görüşmede IŞİD üyesi yetkili, 50 kadın Ezidi'nin IŞİD tarafından başlarının kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Biz bu konuyu başka birkaç yerden de duyduk. Bagoz'da Ezidilere ait bir toplu mezar da bulundu".
IRAKLI YETKİLİLER DE DOĞRULADI
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Irak vatandaşı 50 Ezidi kadının Suriye'nin Bagoz bölgesinde IŞİD tarafından infaz edildiği bilgisine ulaştıklarını aktardı. Musavi, kadınların kemiklerinin Irak'a getirileceklerini duyurdu.
IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı 450 bin nüfuslu Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti. Peşmerge ve Kürt güçleri kenti 2015'in Kasım ayında IŞİD'in elinden almıştı. IŞİD, Şengal baskınında binlerce Ezidi'yi kaçırmıştı ve çoğunu da öldürmüştü. Birleşmiş Milletler ve Irak, IŞİD'in Ezidilere soykırım yaptığını açıklamıştı.
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