Musul’da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Musul'da akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla, bölgedeki güvenlik güçlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi.

Yaşanan olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kentin doğusundaki Müsenna semtinde gerçekleşen saldırıda 13 yaşında bir kız çocuk ile güvenlik güçleri mensubu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamada ayrıca 10 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Car bomb on #Mosul's east side kills a child and wounds several other civilians — from health officials. — jane arraf (@janearraf) March 8, 2019

Musul polisi ise bölgede büyük hasara yol açan patlamanın ardından güvenlik kordonu oluşturulduğunu, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.