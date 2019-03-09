Suriye ordusu, İdlib’de Nusra hedeflerini vurdu

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR İdlib mutabakatı hükümleri neden yerine getirilemiyor?

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, "Teröristlerin saldırılarına yanıt olarak Suriye ordu birlikleri, Nusra'nın Han Şeyhun ve Kadr-Zita'daki sığınaklara ve gruplara yönelik top ve füzelerle noktasal vuruşlar yaptı" diye bildirdi.

Haberde, militanların kayıplar verdiği belirtilirken net bir rakam verilmedi.

Nusra çatısı altın faaliyet gösteren yasadışı silahlı çeteler her gün ateşkesi bozmaya devam ediyor ve İdlib çatışmasızlık bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırıyor. Teröristler düzenli olarak Hama ve Lazkiye bölgelerinde yerleşim birimlerine yönelik havan toplu ve füzeli saldırılar düzenliyor

Nusra ayrıca düzenli olarak Suriye ordusunun çatışmasızlık bölgesi sınırı boyunca yerleşen mevzilerine saldırmaya çalışıyor.