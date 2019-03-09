Menbiç'te patlama: Ölü ve yaralılar var

© Sputnik / Muhammad Marouf Rus askeri polislerin komutanı: Menbiç'te Türkiye ve Kürtlerle koordine oluyoruz

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Menbiç'in batısınında yer alan Şeyh Akil Mezarlığı'nın bulunduğu bölgedeki YPG kontrol noktası yakınlarında patlama oldu. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de 21 Ocak tarihinde ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, YPG'nin kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana gelmişti. Söz konusu saldırıda bir ABD askeri ağır yaralanmıştı.

'MENBİÇ YOL HARİTASI'

Menbiç yol haritasına göre, ilçenin içindeki sivil ve askeri konseylerin yeniden yapılanması amacıyla ABD-Türkiye arasındaki tahkikat süreci işliyor. Türkiye, YPG mensupları ile bunların güdümündeki isimlerin ilçenin yönetim birimlerinde görev almasına karşı çıkıyor.

Türk yetkililer, Menbiç'teki yönetimin demografik yapıyla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. Planın hayata geçebilmesi için Türkiye'ye göre, ABD'nin bin civarındaki silahlı YPG'liyi ilçeden çıkartması da gerekiyor.

Menbiç, Ağustos 2016'dan bu yana YPG kontrolünde bulunuyor.