Palmira’da mayın patlaması: 8 ölü

Palmira kentinin civarlarında terör yanlıları tarafından döşenen bir mayının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

© REUTERS / Ammar Abdullah Rus uzman: Palmira ve İdlib’de en kısa zamanda provokasyon olabilir

Suriye devlet televizyonu Syria TV’nin haberine göre antik kent Palmira’nın banliyösünde yer alan Arak köyünde terör yanlıları tarafından döşenen bir mayının patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiyse yaralandı.

Haberde, mayının bölgeden çekilen IŞİD militanları tarafından döşendiği kaydedildi.

Daha önce bugün Suriye’nin Hama bölgesinde bir mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Suriye’de hükümet birliklerinin yoğun baskısı altında kalarak yerleşimleri terk etmek zorunda kalan terör yanlılarının giderken çeşitli yerlere mayın döşemesi nedeniyle sıklıkla mayın patlamaları yaşanıyor.

Geçtiğimiz salı günü bu türden 2 mayının patlaması sonucu 8 sivil yaşamını yitirmişti. 24 Şubat’ta yine buna benzer bir olayda 24 kişi hayatını kaybetmişti.