Palmira’da mayın patlaması: 8 ölü

Haberde, mayının bölgeden çekilen IŞİD militanları tarafından döşendiği kaydedildi.
Daha önce bugün Suriye’nin Hama bölgesinde bir mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Suriye’de hükümet birliklerinin yoğun baskısı altında kalarak yerleşimleri terk etmek zorunda kalan terör yanlılarının giderken çeşitli yerlere mayın döşemesi nedeniyle sıklıkla mayın patlamaları yaşanıyor.
Geçtiğimiz salı günü bu türden 2 mayının patlaması sonucu 8 sivil yaşamını yitirmişti. 24 Şubat’ta yine buna benzer bir olayda 24 kişi hayatını kaybetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)