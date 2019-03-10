Suriye'de militanlar 16 yerleşimi ateşe tuttu

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, militanların son 24 saat içinde Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve İdlib bölgelerinde 16 yerleşimi ateşe tuttuğunu aktardı.
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Kupçişin, "Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Safsafa, Aki-Baer, Kimsiba ve Kermel (2 kez) ilçelerini, Hama'nın Açan, Tell-Bazzam ve El Hodr-Mar-Zliya ilçelerini, Halep'in Vrede, Nits ve El Burayc ilçelerini, İdlib'in El Salahiye, El Vasita, Sukkari, Ebu Ömer, Niha ve el Fhayl ilçelerini ateşe tuttu" ifadelerini kullandı.
Son 1 günde 5 konutun ve bir sağlık tesisinin restore edildiğini kaydeden Kupçişin, "Sığınmacıların eski ikamet yerlerine dönüşü devam ediyor. 8 Mart itibarıyla 225 bin 896 kişi dönüş yapmış durumda" dedi.
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