İran'dan Irak'a vizelerin kaldırılması teklifi: Yarın olumlu haberler duyurulabilir

İki ülke heyetlerinin bugün yaptığı görüşmelerde, İran ile Irak arasında vizeyle ilgili güzel bir uzlaşının sağlandığını kaydeden Zarif, "Iraklı kardeşlerimize vizenin karşılıklı olarak tamamen kaldırılmasını ya da parasız olmasını teklif ettik. Bu da olmazsa ücretlerin makul seviyeye çekilmesini önerdik. Müzakerelerimiz devam ediyor. Yarın bu konuda güzel haberlerin duyurulacağını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Suriye meselesini detaylı şekilde ele alarak, yarın petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.
'SURİYE'NİN ARAP BİRLİĞİNE GERİ DÖNMESİ KONUSUNDAKİ DESTEK VE ÇABAMIZI GÖRÜŞTÜK'
'PETROL, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ALANINDA ORTAK MUTABAKAT ZAPTI İMZALAYACAĞIZ'
Hekim, iki ülke arasında demir yolu ve kara yolu ulaşımını da görüştüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "İran tarafıyla petrol, doğal gaz ve elektrik alanında da yarın ortak mutabakat zaptı imzalayacağız. İranlı Bakanla, Ürdün'le yaptığımız gibi ortak sanayi bölgesini değerlendirdik. İran, hizmet vermeyen birçok Irak fabrikalarını yeniden kalkındıracak. İki ülke arasındaki vize konularını da görüştük. İran ve Irak arasındaki bankacılık ve merkez bankası konusu da görüştüğümüz konular arasındaydı."
Irak Dışişleri Bakanı Hekim, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın Bağdat'a "tarihi" diye nitelendirdiği resmi ziyaret gerçekleştireceğini de bildirdi.
'IRAK VE İRAN BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ DESTEKLİYOR'
Zarif, "Görüştüğümüz ve anlaştığımız konuların iki ülke halkının çıkarına hizmet etmesini istiyoruz. Bunların, teröre galip gelen Irak'ın yeniden imarına da yarayacağını diliyoruz. Terörle mücadelesinde Irak'ın yanında olmamızdan da memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Resmi davet üzerine yarın Bağdat'ta gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 3 gün sürecek Irak ziyareti kapsamında Necef kentine de giderek, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani ile de görüşmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif de son olarak 14 Ocak tarihinde Irak'a gelerek 5 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmişti. Zarif'in o dönem ki ziyareti ABD Dışişleri Mike Pompeo'dan hemen sonra gelmesi dikkati çekmişti.
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