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23:00 10 Mart 2019
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Elhakim

    İran'dan Irak'a vizelerin kaldırılması teklifi: Yarın olumlu haberler duyurulabilir

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesi ile Irak arasındaki vizelerin kaldırılması teklifinde bulunduklarını ve yarın bu konuda olumlu haberlerin duyurulacağını temenni ettiğini belirtti. Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı el-Hekim, yarın petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Elhakim
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Zarif: İran ile Irak arasındaki ilişkileri bozmak istediler
    İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi Bağdat'ta temaslarda bulunan Zarif, Irak basınına açıklamalar yaptı.

    İki ülke heyetlerinin bugün yaptığı görüşmelerde, İran ile Irak arasında vizeyle ilgili güzel bir uzlaşının sağlandığını kaydeden Zarif, "Iraklı kardeşlerimize vizenin karşılıklı olarak tamamen kaldırılmasını ya da parasız olmasını teklif ettik. Bu da olmazsa ücretlerin makul seviyeye çekilmesini önerdik. Müzakerelerimiz devam ediyor. Yarın bu konuda güzel haberlerin duyurulacağını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Suriye meselesini detaylı şekilde ele alarak, yarın petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

    'SURİYE'NİN ARAP BİRLİĞİNE GERİ DÖNMESİ KONUSUNDAKİ DESTEK VE ÇABAMIZI GÖRÜŞTÜK'

    Beşar Esad
    © AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
    Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldı
    Hekim, Irak'a gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Bağdat'taki bakanlık binasında bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zarif ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdiklerini belirten Hekim, "Konuk bakanla, ikili siyasi, ticari, enerji, ulaşım, enerji, sağlık ve ziraat alanında heyetlerin de yer aldığı verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi. Suriye meselesini detaylıca ele aldıklarını kaydeden Hekim, "Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi konusundaki desteğimiz ve bu konudaki çabayı da görüştük." ifadesini kullandı.

    'PETROL, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ALANINDA ORTAK MUTABAKAT ZAPTI İMZALAYACAĞIZ'

    Hekim, iki ülke arasında demir yolu ve kara yolu ulaşımını da görüştüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "İran tarafıyla petrol, doğal gaz ve elektrik alanında da yarın ortak mutabakat zaptı imzalayacağız. İranlı Bakanla, Ürdün'le yaptığımız gibi ortak sanayi bölgesini değerlendirdik. İran, hizmet vermeyen birçok Irak fabrikalarını yeniden kalkındıracak. İki ülke arasındaki vize konularını da görüştük. İran ve Irak arasındaki bankacılık ve merkez bankası konusu da görüştüğümüz konular arasındaydı."

    Irak Dışişleri Bakanı Hekim, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın Bağdat'a "tarihi" diye nitelendirdiği resmi ziyaret gerçekleştireceğini de bildirdi.

    'IRAK VE İRAN BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ DESTEKLİYOR'

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
    © AA /
    Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten 'İran ile ilişkileri güçlendirme' vurgusu
    İran Dışişleri Bakanı Zarif de Irak'ın Suriye krizi konusundaki tutumundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkenin bölge ve uluslararası camiaya yeniden dönmesi konusunu detaylı şekilde ele aldık" dedi. Irak ve İran'ın bölgenin güvenliğini desteklediğini, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediğini anlatan Zarif, Irak hükümeti ve halkının ABD'nin zalimce yaptırımlarını reddetmesi dolayısıyla teşekkür ettiklerini kaydetti.

    Zarif, "Görüştüğümüz ve anlaştığımız konuların iki ülke halkının çıkarına hizmet etmesini istiyoruz. Bunların, teröre galip gelen Irak'ın yeniden imarına da yarayacağını diliyoruz. Terörle mücadelesinde Irak'ın yanında olmamızdan da memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Resmi davet üzerine yarın Bağdat'ta gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 3 gün sürecek Irak ziyareti kapsamında Necef kentine de giderek, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani ile de görüşmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif de son olarak 14 Ocak tarihinde Irak'a gelerek 5 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmişti. Zarif'in o dönem ki ziyareti ABD Dışişleri Mike Pompeo'dan hemen sonra gelmesi dikkati çekmişti.

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    Etiketler:
    İran - Irak ilişkileri, Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Ali El Hakim, Muhammed Cevad Zarif, Irak, İran
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