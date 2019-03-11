IŞİD itirafçısı: Örgüt intikam planlıyor, uyuyan hücreler devrede

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'i kuşatmaya aldığı Baguz'da teslim olan eski militan, yeni bir saldırı aşamasına geçen örgütün yüzlerce üyesini Irak ve Suriye'de ‘uyuyan hücreler' kurmak ve intikam almak amacıyla kaçırdığını iddia etti.

Fas asıllı bir İtalyan vatandaşı olan 22 yaşındaki eski IŞİD militanı Mounsef el Mkhayar, Suriye'nin kuzeyinde DSG tarafından tutulduğu kampta Reuters haber ajansına konuştu.

El Mkhayar, IŞİD'in ‘sahada köşeye sıkışmasıyla beraber komuta kademesinde görüş ayrılıkları yaşandığını ancak bir sonraki aşamaya da hazırlık yapıldığını' öne sürdü.

'PARA ÇALIP KAÇAN LİDERLER, KALANLARA SAVAŞ TALİMATI VERİYOR'

© AP Photo / AP Photo via militant website, File IŞİD, Irak ordusunun üniformasını giyerek Haşdi Şabi'ye pusu kurmuş

Özellikle Baguz'daki militanların teslim olmakla sonuna kadar savaşmak konusunda tartıştığını söyleyen El Mkhayar, rakip ulema mensupları ile 'emir' adı verilen komutanların öldürüldüğünü anlattı.

Bazı komutanların örgütten para çalarak Türkiye, Irak veya Batı Avrupa'ya kaçtığını belirten El Mkhayar, bu komutanların geride kalan militanlara ‘İslam'ı savunmak için Suriye'de kalmaları' talimatı verdiğini söyledi.

Al Mkhayar, IŞİD'in yüzlerce üyesini Irak ve Suriye'nin doğusunda uyuyan hücreler kurmak ve intikam almak amacıyla kaçırdığını iddia etti.

ATEİST, RAPÇİ GENÇ IŞİD SAFLARINA

Milano'da yaşayan El Mkhayar, 18 yaşındayken IŞİD'e katıldığını belirtti. Daha önce ateist olduğunu, rap müzikle ilgilendiğini ve ABD'ye taşınmak istediğini söyleyen El Mkhayar, IŞİD videoları izleyerek ve örgüte eleman kazandıran insanlarla internet üzerinden konuşarak IŞİD'e katılmaya karar verdiği anlattı.

Yakın arkadaşını çatışmada kaybeden El Mkhayar, daha önce örgütten ayrılmak istemiş, ancak hapisle cezalandırılmış ve cephenin ön saflarına gönderilmiş. Bu arada Kobanili bir kadınla evlenen ve iki çocuğu olan El Mkhayar'ı örgütten ayrılma ikna eden de kişi de eşi olmuş.

İTALYA'DA HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

© AP Photo / Burhan Ozbilici ABD'ye geri dönmek isteyen 'IŞİD gelini'ne ret

El Mkhayar, iki ay önce DSG'ye teslim oldu. "İtalya'ya, aileme ve arkadaşlarıma dönmek istiyorum" diyen eski militan ülkeye dönmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Milona'da bir mahkemede 2017 yılında IŞİD propagandası yapmak ve örgüte adam devşirmekle suçlanan El Mkhayar, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.