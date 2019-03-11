İsrail'de aşırı sağ siyaset protestosu: Sana orta parmağını gösterecek politikacılara oy verme

Ülkenin en işlek noktalarında sergilenen reklam panosundaki politikacılar Başbakan Benyamin Netanyahu, Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen ‘Mavi-Beyaz' ittifakı liderleri Benny Gantz ile Yair Lapid ve Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett oldu.
.@LahavHarkov reports about a series of mysterious advertisements around #Israel featuring photos of top politicians appearing to be giving passers-by the middle finger: https://t.co/PsEdhZ9sk9 … … #IsraElex19 P/C: @israelphoto @Knesset @netanyahu @gantzbe @yairlapid @GabbayAvi pic.twitter.com/z6NMYBtcsm— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 10 Mart 2019
Reklam fikrinin arkasında ise İsrail'in yeni partisi Yashar var. Partinin Sözcüsü, "Halk ilana cevap veriyor çünkü gerçeğin bu olduğunu hepimiz biliyoruz. Politikacıların umurunda bile değiliz" dedi.
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