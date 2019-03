İsrail'de aşırı sağ siyaset protestosu: Sana orta parmağını gösterecek politikacılara oy verme

.@LahavHarkov reports about a series of mysterious advertisements around #Israel featuring photos of top politicians appearing to be giving passers-by the middle finger: https://t.co/PsEdhZ9sk9 … … #IsraElex19 P/C: @israelphoto @Knesset @netanyahu @gantzbe @yairlapid @GabbayAvi pic.twitter.com/z6NMYBtcsm