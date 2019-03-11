'Ruhani, yakın gelecekte Şam'a resmi ziyarette bulunabilir'

Lübnanlı haber sitesi el-Ahed'e demeç veren Turkabadi, Ruhani'nin yakın gelecekte Şam'ı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna, "İran ve Suriye yönetimleri sürekli olarak iletişim halinde. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran'a yaptığı ziyaretin çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Bu ziyaretlerin ve temasların devam edeceğini umuyoruz. Sözünü ettiğiniz görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyorum" dedi.

ESAD 25 ŞUBAT'TA TAHRAN'DAYDI

Esad, 25 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret etmiş, Ruhani ve ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmüştü.

İstifanın eşiğinden dönen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada Suriye'ye yakın zamanda resmi ziyarette bulunmayı planladığını belirtmişti.

Ruhani, şu anda Irak'a 5 yıl aradan sonra ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.