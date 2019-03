Wonder Woman, Arap-Yahudi eşitliği için Bibi'ye karşı

"İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir. Meclisten geçirdiğimiz ulus devlet yasasına göre sadece ve sadece Yahudi halkının ulus devletidir" diyen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya karşı çıkanlar arasında Wonder Woman'ı canlandıran İsrailli aktris Gal Gadot da vardı.

İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimlerde Benyamin Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan indirebileceği öngörülen eski genelkurmay başkanı, taze siyasetçi Benny Gantz'ın koalisyon hükümeti kurabilmek için Arap partilerle koalisyon kurması ihtimali üzerinden tartışma patlak verdi. İlkin Kültür Bakanı Miri Regev bir TV röportajında koalisyon hükümetinde Arap varlığının tehlikeli olabileceğini savundu.

'HERKES EŞİT DOĞAR, ARAPLAR DA İNSAN'

Hem bakanın sözlerine hem de sunucunun bu sözleri normal karşılayıp hiç sorgulamamasına tepki gösteren bir başka TV sunucusu Rotem Sela "Araplarla ilgili sorun nedir? Aman tanrım, bu ülkede Arap vatandaşlar da yaşıyormuş" diye çıkışıp ekledi:

BİBİ: ÖNEMLİ BİR DÜZELTME

Başbakan Benyamin (Bibi) Netanyahu'nun "Sevgili Rotem, önemli bir düzetme: İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir. Meclisten geçirdiğimiz ulus devlet yasasına göre sadece ve sadece Yahudi halkının ulus devletidir" mesajıyla yanıt verdiği Sela'ya şiddet içerikli mesajlar ve tehditler yağdı.

GADOT: KOMŞUNU KENDİN GİBİ SEV

© Fotoğraf : Twitter 'Wonder Woman'ın BM görevi kısa sürdü "Araplar da eşit insan" dediği için hedef tahtasına konulan sunucuya bazı önemli isimlerden destek eli uzandı ki, 'Wonder Woman' bunlardan biriydi. 'Wonder Woman' adlı DC Comics karakterinden uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filminde başrolü oynayan İsrailli aktris Gal Gadot, 28.2 milyon takipçisi olan Instagram hesabından Sela'ya destek için "Komşunu kendin gibi sev" mesajını paylaşarak ekledi:

'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN'



"Bu sağ-sol, Yahudi-Arap, laik-dinci meselesi değil. Diyalog, barışı ve eşitliği konuşmamız, birbirimize hoşgörümüzle ilgili bir mesele. Çocuklarımız için daha iyi bir gelecek amacıyla umut ve ışık tohumları atmak bizim sorumluluğumuz. Kızkardeşim Rotem, sen hepimiz için esin kaynağısın."

'ÜLKESİNİ SEVDİĞİ İÇİN'

Hollywood'a taşındığından beri ilk kez siyasi duruş koyan Gadot'a aktris Maya Dagan eşlik etti:

"Sela cesur değil, sadece normal, aklı başında, yurttaşı olduğu devleti umursuyor, ülkemizi seviyor. Tıpkı benim gibi. Burada yaşayan herkes gibi. Görüşlerini açıklamaktan korkamak mantıksızlık. Sana katılıyorum. Dediğini onaylıyorum. Aferin sana Rotem. Seninle gurur duyuyorum."

'HALA DEMOKRATİK BİR ÜLKE MİYİZ?'

Model Şlomit Malka da sesini yükseltti:

"Rotem’in mesajına gösterilen tepkiler korkutucu. Nasıl oluyor da 2019 yılında demokratik bir ülkede insanlar görüşlerini açıklamaktan korkar? İfade özgürlüğü nereye gitti? Hala demokratik bir ülke miyiz? Ve kendimizi gerçekten Yahudi devleti diye tanımlıyorsak bu ne demektir?

"Yahudi değerleri nedir? Yahudi eğitimini 'Ahlaklılık Tavrat'tan önce gelir', 'Komşunu kendin gibi sev'den daha çok ne simgeleyebilir? Irkçılığın ve temelsiz nefretin derin kollarla dallanıp budaklanmasını en iyi biz anlayamıyorsak, kim anlayacak?"

CUMHURBAŞKANI: BİZDE 2. SINIF VATANDAŞ OLMAZ

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu'ya 'İsrailli Arapların ikinci sınıf vatandaş olmadığı, ülkede birinci sınıf vatandaş diye bir mefhumun olmadığı' savunmasıyla yanıt verdi. Mısır'la barış anlaşmasının 40. yıldönümünde konuşan Rivlin, "İsrail devletinin görevinin kelimenin tam manasıyla Yahudi ve demokratik olmak olduğuna inananlar, hatırlamalı ki, İsrail devletinde ülkenin bütün vatandaşları için tümüyle eşit haklar vardır."