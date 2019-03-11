Buteflika 5. kez adaylığını geri çekti, seçimi erteledi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Buteflika cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

Buteflika ayrıca Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti feshederek, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre açıklamadan kısa bir süre sonra Başbakan Ahmed Ouyahia istifa etti yerine Noureddine Bedoui atandı. Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı'na da Ramtane Lamamra getirildi.

AÇIKLAMA İSVİÇRE'DEN DÖNÜNCE GELDİ

© AFP 2018 / Eric FEFERBERG Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika ülkesine döndü

Muhalifler, Buteflika'nın ordunun ve elit iş dünyasının çıkarlarının korunması için iktidarda kaldığını savunuyordu. Pazartesi günü 1000'den fazla hâkim seçimleri denetlemeyeceklerini, din adamları da vaazlarında hükümetin taleplerine yer vermeyeceklerini söylemişti.

Cezayirlilerin 'le pouvoir' (güç) olarak andığı ülkenin gizli askeri yapılanmasının da göstericilerin yanında olduğu haberleri geliyordu.

2013'te felç geçiren ve tekerlekli sandalye kullanan 82 yaşındaki Buteflika, 24 Şubat'tan beri İsviçre'de tedavi görüyordu. Buteflika, İsviçre'den Pazar günü döndü. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması da Pazartesi günü yapıldı. Buteflika 1999 yılından bu yana iktidardaydı. Felç geçirdiği 2013 yılından bu yana kamuoyuna çok çıkmamıştı.