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    (FILES) In this file photo taken on May 04, 2017 Algerian President Abdelaziz Bouteflika is seen on a wheelchair as he votes at a polling station in Algiers.

    Buteflika 5. kez adaylığını geri çekti, seçimi erteledi

    © AFP 2018 / RYAD KRAMDI
    Ortadoğu
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    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

    8 Mart 2019 cuma gününün protestolarında başkent Cezayir'de 5. döneme hayır sloganıyla sokaklara dökülenlere polis set çekmeye çalıştı.
    © REUTERS / Zohra Bensemra
    Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına karşı on binler sokaklarda: 'İktidar partisinden bazı milletvekilleri istifa etti'
    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Buteflika cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

    Buteflika ayrıca Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti feshederek, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı.

    Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

    BBC Türkçe'nin haberine göre açıklamadan kısa bir süre sonra Başbakan Ahmed Ouyahia istifa etti yerine Noureddine Bedoui atandı. Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı'na da Ramtane Lamamra getirildi.

    AÇIKLAMA İSVİÇRE'DEN DÖNÜNCE GELDİ

    Abdülaziz Buteflika
    © AFP 2018 / Eric FEFERBERG
    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika ülkesine döndü
    Muhalifler, Buteflika'nın ordunun ve elit iş dünyasının çıkarlarının korunması için iktidarda kaldığını savunuyordu. Pazartesi günü 1000'den fazla hâkim seçimleri denetlemeyeceklerini, din adamları da vaazlarında hükümetin taleplerine yer vermeyeceklerini söylemişti.

    Cezayirlilerin 'le pouvoir' (güç) olarak andığı ülkenin gizli askeri yapılanmasının da göstericilerin yanında olduğu haberleri geliyordu.

    2013'te felç geçiren ve tekerlekli sandalye kullanan 82 yaşındaki Buteflika, 24 Şubat'tan beri İsviçre'de tedavi görüyordu. Buteflika, İsviçre'den Pazar günü döndü. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması da Pazartesi günü yapıldı. Buteflika 1999 yılından bu yana iktidardaydı. Felç geçirdiği 2013 yılından bu yana kamuoyuna çok çıkmamıştı.

    Etiketler:
    Seçimler, Abdülaziz Buteflika, Cezayir
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