Suriyeliler tarım sektörüne kazandırılıyor

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen 'İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında, 8 ilde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 800 kişiye tarımsal işbaşı eğitimleri verilecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, FAO'nun, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü projenin üçüncü fazı kapsamında ilk paydaş toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'deki Suriyelilerin düzenli bir gelirlerinin olmaması ve temel gıda ve diğer ihtiyaçların pahalılığı nedeniyle, bu topluluk için yoksulluğun çok önemli bir sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

FAO tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Suriyelilere ev sahipliği yapan ve ağırlıklı olarak Güneydoğu'da yaşayanların çoğunun gelirlerinin tarım ve gıda sektöründen geldiği ifade edildi.

Bu çerçevede, Türkiye'de tarım sektöründeki kalifiye eleman eksikliği ve nitelikli veya yarı-nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da gözler önüne serildi.

Bu bağlamda, daha önce Türkiye'nin farklı illerinde iki fazı gerçekleştirilen projede yaklaşık bin 800 faydalanıcıya erişildiği belirtildi.

Kurslara katılanların yüzde 95'nin eğitimini başarıyla tamamladığı ve bunların içerisinden istihdam fuarları kanalıyla yaklaşık yüzde 21'nin iş sahibi olduğu açıklandı.

Öte yandan açıklamada projenin üçüncü fazının Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Manisa, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirileceği, bu illerde yaşayan mülteci ve yerel halkın da dahil olduğu yaklaşık 800 kişilik gruba ekmek yapımı, meyvelerde hasat ve depolama, narenciye, büyük ve küçükbaş hayvancılık, sebzecilik, bağcılık, seracılık, Antep fıstığı, zeytin budama/hasat ve sebze kurutma gibi teknik ve mesleki konularda işbaşı eğitimleri verilmesinin hedeflendiğin kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu illerde istihdam fuarları düzenlenerek, eğitimini tamamlamış olanların içerisinden yaklaşık 240'ının işe yerleştirilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtildi.