'ABD ile Taliban, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda mutabakat sağladı'

TOLOnews'in haberine göre ABD ve Taliban, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve terörle mücadeleye ilişkin taslak anlaşma üzerinde mutabakat sağladı.
TOLOnews'e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD'nin Afganistan'dan çekilme takvimine ilişkin bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak Taliban'ın El Kaide de dahil tüm terör örgütleriyle bağlarını koparmayı ve onlara karşı yürütülen mücadeleye dahil olmayı kabul ettiğini söyledi.
Henüz bir imzanın atılmadığının altını çizen kaynaklar, Washington'un 'her şey imzalanana kadar hiçbir kabul edilmemiştir' tutumunda olduğunu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın önümüzdeki günlerde Washington'a giderek Başkan Donald Trump da dahil bir dizi ABD'li düzey yetkiliyle görüşme yapmasının beklendiğini ifade etti.
REUTERS: TARAFLAR YENİDEN BİR ARAYA GELECEK
Bu arada Reuters'a konuşan kaynaklar, çekilme takvimi üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını, tarafların yakın gelecekte yeni tur görüşmeler için tekrar bir araya geleceğini ifade etti.
GÖRÜŞMELER BASINA SIZMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Afganistan'da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış görüşmelerinin detayları basına sızmıştı. Plana göre ülkedeki tüm ABD askerlerinin 3 ila 5 yıl arasında çekilmesinin öngörüldüğü iddia edilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)