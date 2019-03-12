'ABD ile Taliban, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda mutabakat sağladı'

© Sputnik / T.AZIM Taliban ile Afgan siyasiler arasındaki Moskova konferansı sona erdi

ABD ile Taliban arasında 25 Şubat'ta Doha'da yeniden başlayan müzakerelerde, bugün yapılan 5. tur görüşmelerin son gününde somut gelişme kaydedildi.

TOLOnews'in haberine göre ABD ve Taliban, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve terörle mücadeleye ilişkin taslak anlaşma üzerinde mutabakat sağladı.

TOLOnews'e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD'nin Afganistan'dan çekilme takvimine ilişkin bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak Taliban'ın El Kaide de dahil tüm terör örgütleriyle bağlarını koparmayı ve onlara karşı yürütülen mücadeleye dahil olmayı kabul ettiğini söyledi.

Henüz bir imzanın atılmadığının altını çizen kaynaklar, Washington'un 'her şey imzalanana kadar hiçbir kabul edilmemiştir' tutumunda olduğunu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın önümüzdeki günlerde Washington'a giderek Başkan Donald Trump da dahil bir dizi ABD'li düzey yetkiliyle görüşme yapmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynaklara göre iki ABD üssünün Afganistan'da faaliyetlerine devam etmesi de ihtimaller arasında.

REUTERS: TARAFLAR YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

Bu arada Reuters'a konuşan kaynaklar, çekilme takvimi üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını, tarafların yakın gelecekte yeni tur görüşmeler için tekrar bir araya geleceğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER BASINA SIZMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Afganistan'da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış görüşmelerinin detayları basına sızmıştı. Plana göre ülkedeki tüm ABD askerlerinin 3 ila 5 yıl arasında çekilmesinin öngörüldüğü iddia edilmişti.