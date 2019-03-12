Suriye askerleri Hama’da bir intihar saldırısını engelledi

Suriye askerleri, Hama’nın kuzeyindeki Mhard kasabası yakınlarına teröristler tarafından yapılan saldırıyı önledi.

© Sputnik / Iliya Pitalev Suriye ordusu, İdlib’de Nusra hedeflerini vurdu

Yerel bir kaynağın Sputnik'e bildirdiğine göre, intihar saldırısı sonucu bir asker öldü, dört asker de yaralandı. Saldırıda birkaç terörist de etkisiz hale getirildi.

El Nusra terör örgütüne bağlı militanlar, her gün ateşkes rejimini ihlal ederek İdlib'de silahsızlandırılmış bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya devam ediyor.

Teröristler, Hama ilinin kuzeyi ve Lazkiye'deki yerleşim yerlerine düzenli olarak top ve roket atışı yapıyor.