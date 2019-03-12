ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: İran, Irak’ı kendine ait bir şehir yapmaya çalışıyor

© REUTERS / Khalid Al-Mousily İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ilk resmi Irak ziyareti

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Iraklıları İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretini reddetmeye çağırarak, İran'ı Irak'ı kendine ait bir şehir yapmaya çalışmakla suçladı.

İran yönetiminin kendi halkına öncelik tanımadığını söyleyen Hook, İran'ın Irak halkının durumunu iyileştirmek gibi bir niyetinin bulunmadığına dikkat çekerek, "İran rejimi Irak halkının çıkarını umursamıyor, sadece kendini daha da güçlü kılmayı amaçlıyor. ABD, Irak'ın egemenliği ve refahından yanadır. İran değil" diye konuştu.

"Huzurlu bir İran çok daha huzurlu bir Ortadoğu anlamına gelir. Ne yazık ki, İran'ın dış politikası devrimcidir" diyen Hook, İran'ın Irak'tan Ortadoğu'nun batı bölgelerine "askeri bir otoyol" tahsis etmek istediğini, bu yolla Devrim Muhafızları'nın füze, silah ve milis akışı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Hook, Iraklıların çoğunun ulusal kimliğine bağlı kaldıklarını söyleyerek, İran'ın Şii kimliğiyle değiştirmek istediğini iddia etti.

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in "oldukça güçsüz bir dışişleri bakanı" olduğunu belirten Hook, İran'ın gerçek dışişleri bakanının Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri'nin komutanı Kasım Süleymani olduğunu dile getirdi.