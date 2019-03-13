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00:53 13 Mart 2019
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

    Zarif'ten İran-Irak anlaşması yorumu: Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı

    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Bağdat yönetimlerinin 1975 Cezayir Anlaşması'na dönüş kararını, "Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı" diye yorumladı.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
    © Fotoğraf : DHA
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    Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat'taki temaslarının ardından iki yönetim tarafından alınan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Açıklamasında dün akşam Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından ağırlandıklarını aktaran Zarif, şu ifadeleri kullandı: "Bugün iki ülke liderleri tarihi bir ortak açıklama yayımladı. 1975 Anlaşması hayata geçirilecek ve Irak ile İran arasındaki nehir hızla çamurdan temizlenecek. Bu açıklamayla Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı."

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret kapsamında ilk kez gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından karşılandı.
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    ​İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat'taki temaslarının ardından iki yönetim tarafından alınan kararlara ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "Taraflar, 13 Haziran 1975 tarihli Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması'nı titizlikle hayata geçirme azmini dile getirdi." ifadesine yer verilmişti.

    Açıklamada ayrıca tarafların Şat'ül Arap Nehri'nin ortak şekilde temizlemeye başlanması kararı aldığı da aktarılmıştı.

    Dönemin Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saddam Hüseyin ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından 1975'te Cezayir Devlet Başkanı'nın ara buluculuğunda imzalanan ve Cezayir Anlaşması olarak bilinen "Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması", iki ülke arasında kara ve nehir sınırlarının çizilmesini içeriyordu. Ancak Saddam Hüseyin söz konusu anlaşmayı 1980'de iptal ettiğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    İran - Irak ilişkileri, 1975 Cezayir Anlaşması, İran Dışişleri Bakanlığı, Saddam Hüseyin, Muhammed Cevad Zarif, Irak, İran
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