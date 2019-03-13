Ruhani'den bir ilk daha: Iraklı Şii lider Sistani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ruhani Irak ziyaretinin üçüncü ve son gününde Necef kentine gitti. Burada önce İmam Ali Türbesi'ni ziyaret eden Ruhani daha sonra Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de hazır bulunduğu görüşme Sistani'nin evinde gerçekleşti.
© REUTERS / Khalid Al-Mousily
Ruhani, Sistani ile görüşen ilk İran cumhurbaşkanı oldu.
Ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi. Gazeteciler ve fotoğrafçılar Sistani'nin konutuna oldukça nadir kabul ediliyor.
RESMİ ZİYARETÇİLERİ SIK KABUL ETMİYOR
Ali Sistani, yetkililerle sık görüşmemesiyle biliniyor. Nitekim dini lider, 2008'de Irak'ı ziyaret eden İran'ın önceki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın görüşme talebini reddetmişti. Sistani, en son geçen Kasım ayında Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya gelmişti.
© AFP 2018 / Haidar HAMDANI
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