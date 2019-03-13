Suudi Arabistanlı kadın aktivistler hakim karşısına çıktı

Suudi Arabistan’da insan hakları savunucuları 10 kadın hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 9 aydır gözaltında tutulan kadınlar ilk defa hakim karşısına çıkarılırken, dava sürecini Riyad’ın insan hakları karnesinin zayıflığı sebebiyle pek çok gözlemci takip ediyor.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI BM İnsan Hakları Konseyi ilk kez Suudi Arabistan'a karşı açık tavır aldı

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, yargılanan 10 kadın arasında tanınmış insan hakları savunucuları Loujain el Hathloul, Aziza el-Yusuf, Eman el-Nafjan ve Hatoon El-Fassi'nin bulunduğu İhtisas Mahkemesi'ne İbrahim el Sayari'nin başkanlık ediyor.

ABD'den ve Avrupa'dan pek çok gözlemcinin ve diplomatın davaya katılma talepleri reddedildi. Suudi resmi makamlardan yapılan açıklamada mahkemenin gizlilik endişesi nedeniyle kamuya açık görülmediği belirtiliyor.

Kadınlar geçen Haziran ayında gözaltına alınmış ve Suudi çıkarlarına zarar verme ve yurt dışındaki düşman unsurlara destek verme suçlaması yöneltilmişti. Kadınların cezaevinde bu süre zarfında kötü muameleye maruz kaldıklarını, işkence gördüklerini, kırbaçlama ve tacize uğraklarını belirtti. Suudi yetkililer ise bu iddiaları reddediyor.