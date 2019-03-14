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19:57 14 Mart 2019
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    Tutuklu Suudi aktivist kadınlar

    PEN America'dan tutuklu Suudi kadın aktivistlere 'Yazma Özgürlüğü Ödülü'

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Ortadoğu
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    Uluslararası yazarlar kuruluşu PEN America, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 3 kadın aktiviste 'Yazma Özgürlüğü Ödülü' verdi.

    Suudi Arabistanlı aktivistler hakim karşısına çıktı
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Suudi Arabistanlı kadın aktivistler hakim karşısına çıktı
    PEN America, her yıl yaptıkları çalışmalar nedeniyle hapse mahkum edilen yazarlara verdiği Yazma Özgürlüğü Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.

    Kuruluş, bu yılki ödüle Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistler Nuf Abdulaziz, Luceyn el-Hezlul ve Eman el-Nafcan'ı layık gördü.

    PEN America Üst Yöneticisi Suzanne Nossel yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki geçiş sürecinde insan hakları ve uluslararası hukukun çöktüğünü" vurguladı.

    Nossel, "Bu cesur kadınlar, araba kullanmak, kendi hayatlarını idame ettirme hakkı elde etmek ve ülkelerindeki kadınları 21. yüzyılda hiçbir yeri olmayan Orta Çağ esaretinden kurtarmak için tüm dünyaya ilham oldu. Bu kadınlar, dünyanın en kadın düşmanı hükümetlerinden birisine meydan okudu" ifadelerini kullandı.

    PEN yetkilileri, 21 Mayıs'ta New York Manhattan'da düzenlenecek ödül töreninde, ödülleri kadın aktivistler adına kimin alacağının henüz netleşmediğini belirtti.

    Suudi Arabistan kadın
    © AA /
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    ÖDÜLÜ ALAN AKTİVİSTLER

    Ödül alan kadın aktivistler, Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan araba kullanma ve seyahat yasaklarına karşı seslerini yükselten isimlerdi.

    Gazeteci ve blog yazarı Abdülaziz, uzun yıllar Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri hakkında yazılar yazıyordu.

    Aktivist El Hezlul ise ülkesindeki kadınların araba kullanma yasağına en çok karşı gelen isimler arasındaydı.

    Blog yazarı ve dil bilimci profesör El Nafcan'ın yazıları da The Guardian ve CNN gibi uluslararası basın kuruluşlarında yayımlanıyordu.

    Kadınlar geçen Haziran ayında gözaltına alınmış ve Suudi çıkarlarına zarar verme ve yurt dışındaki düşman unsurlara destek verme suçlaması yöneltilmişti. 

    'ELEKTRİK ŞOKUYLA İŞKENCE YAPILDI'

    Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu birçok insan hakları grubu, kadınların araba kullanma hakkı için kampanya sürdüren 8 kadın aktiviste, elektrik şokuyla işkence yapıldığı ve kadınların kırbaçlandığını belirtiyor. Bu örgütlerin raporlarında ayrıca, kadınların cinsel tacize maruz kaldıkları, tecavüzle tehdit edildikleri ve avukatlara erişiminin önlendiği iddia ediliyor.

    Araba kullanma ve seyahat yasaklarına karşı seslerini yükselten 3 kadının da aralarında bulunduğu kadın aktivistler geçen yıl tutuklanmış, ülkede kısa bir süre sonra ise kadınlara araba kullanma hakkı tanınmıştı.

    Etiketler:
    Yazma Özgürlüğü Ödülü, Aktivist, ödül, PEN America, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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