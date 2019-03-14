İsrail istihbarat şirketinin uydu görüntüleri üzerinden iddiası: İran Suriye'de yeni bir füze fabrikası inşa etti

Suriye'ye düzenlediği saldırıları İran'ın füze tesisleri ve füzelerin Hizbullah'a sevkiyle gerekçelendiren İsrail'den yeni bir iddia geldi. İsrailli istihbarat şirketi ImageSat International'ın (ISI) çektiği uydu görüntülerinde Suriye'de yeni inşa edilen bir füze fabrikasının görüldüğü ileri sürüldü.

© REUTERS / Maxim Shemetov Netanyahu: İran ve müttefikleri bölgedeki en büyük tehdit unsuru

ISI'nın uydu görüntüleri üzerinden Suriye'deki füze üretiminde İran'ın parmağına dalalet olarak yorumlanan inşaatın, Lübnan sınırına sadece 8 km mesafede olduğu kaydedildi.

Uydu görüntülerine göre etrafı çitle çevrili tesiste üç hangar ve yeni inşa edilmiş bir su kulesi var. Girişte otobüsler, minibüsler duruyor, işçiler girip çıkıyor. ISI'ye göre tüm bunlar askeri tesis şablonlarına uyuyor.

Fabrikanın inşa edildiği Safita, Akdeniz sahilinde Tartus'un doğusunda, Lübnan sınırına 8 km mesafede, Rusya'nın karadan havaya füzelerinin konuşlanma alanının yakınında yer alıyor.

Satellite images show another Iranian missile site in Syria

Compound in the Syrian city of Safita is some eight kilometers from the border with Lebanon. pic.twitter.com/Ni3KcC4cJJ — INTELCENTRE (@INTELCENTRE) 14 Mart 2019

Suriye'deki yeni tesisin İran'ın Hocir kentinde karadan karaya füze üreten fabrikanın yapısına çok benzediğini söyleyen ISI, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnşaat şablonu, tesisin yeri, faaliyet işaretleri ve bulunduğu bölge bunun füze üretim tesisi olması ihtimalini artırıyor. Bu tesis gerçekten karadan karaya füze üretimiyle ilgiliyse iki hangar üretim hattına ayılmış, üçüncüsünde imalat ya da birleştirme yapılıyor olabilir."

ISI, hem aktif hem de gelişme aşamasındaki tesiste korunmalı yapılar ya da füze fırlatıcılar saptayamadığından, füze motoru veya savaş başlığı üretiliyor gibi görünmediğini ekledi.

Intel firm: Satellite images back report of new Iranian missile plant in Syria: Compound's location, construction patterns and observed activity are compatible with a missile manufacturing site, ImageSat International says https://t.co/fPBy89g5bO TimesofIsrael pic.twitter.com/qjlvAzT7io — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) 14 Mart 2019

Geçen ay İsrail'de yayın yapan Kanal 12, Lazkiye'nin eteklerinde, Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü yakınında İran'ın Suriye hükümeti ve Hizbullah'ın da yardımıyla isabetli füze fabrikası çalıştırdığını iddia etmişti. Bu haberi doğrulayamayacağını söyleyen ISI ise ağustos ayında Suriye'nin kuzeybatısında İran'ın karadan karaya füze fabrikasını saptadığını, burada İsrail'i vurabilecek silahların üretiliyor olabileceğini öne sürmüştü.

İsrail hükümetine yakın Jerusalem Post gazetesi, servis edilen uydu görüntülerini 'İran'ın Baniyas yakınındaki Cehennem Vadisi'nde karadan karaya füze üretmek ve geliştirmek için çeşitli tesisler inşa etmeye devam ettiğinin kanıtı' olarak değerlendirdi.