İsrail istihbarat şirketinin uydu görüntüleri üzerinden iddiası: İran Suriye'de yeni bir füze fabrikası inşa etti

Uydu görüntülerine göre etrafı çitle çevrili tesiste üç hangar ve yeni inşa edilmiş bir su kulesi var. Girişte otobüsler, minibüsler duruyor, işçiler girip çıkıyor. ISI'ye göre tüm bunlar askeri tesis şablonlarına uyuyor.
Fabrikanın inşa edildiği Safita, Akdeniz sahilinde Tartus'un doğusunda, Lübnan sınırına 8 km mesafede, Rusya'nın karadan havaya füzelerinin konuşlanma alanının yakınında yer alıyor.
Satellite images show another Iranian missile site in Syria— INTELCENTRE (@INTELCENTRE) 14 Mart 2019
Compound in the Syrian city of Safita is some eight kilometers from the border with Lebanon. pic.twitter.com/Ni3KcC4cJJ
"İnşaat şablonu, tesisin yeri, faaliyet işaretleri ve bulunduğu bölge bunun füze üretim tesisi olması ihtimalini artırıyor. Bu tesis gerçekten karadan karaya füze üretimiyle ilgiliyse iki hangar üretim hattına ayılmış, üçüncüsünde imalat ya da birleştirme yapılıyor olabilir."
ISI, hem aktif hem de gelişme aşamasındaki tesiste korunmalı yapılar ya da füze fırlatıcılar saptayamadığından, füze motoru veya savaş başlığı üretiliyor gibi görünmediğini ekledi.
Intel firm: Satellite images back report of new Iranian missile plant in Syria: Compound's location, construction patterns and observed activity are compatible with a missile manufacturing site, ImageSat International says https://t.co/fPBy89g5bO TimesofIsrael pic.twitter.com/qjlvAzT7io— Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) 14 Mart 2019
İsrail hükümetine yakın Jerusalem Post gazetesi, servis edilen uydu görüntülerini 'İran'ın Baniyas yakınındaki Cehennem Vadisi'nde karadan karaya füze üretmek ve geliştirmek için çeşitli tesisler inşa etmeye devam ettiğinin kanıtı' olarak değerlendirdi.
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