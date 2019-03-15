'İran Netanyahu'nun rakibinin cep telefonunu hackledi' iddiası

Şabak yetkililerinin Gantz'a cep telefonunun siyasete atıldığı geçen yıl aralık ayından kısa bir süre sonra hacklendiğini, kişisel bilgilerinin yanı sıra yazışmalarının da çalındığını aktardığı öne sürüldü.
Haberde ayrıca yetkililerin Gantz'ı çalınan hassas bilgilerin ilerleyen zamanlarda kendisine karşı kullanılabileceği konusunda uyardığı iddia edilirken, İsrailli siyasetçisinin cep telefonunda gizli bilgi bulunmadığı belirtildi.
Şabak'ın Gantz'ın cep telefonunun hacklenmesinin arkasında İran istihbaratının olduğuna inandığı ifade edildi.
'ZAMANLAMASI MANİDAR'
Genelkurmay Başkanlığından 2015'te emekli olan Gantz, geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda İsrail Direnç Partisi'ni kurarak siyasete atılmıştı.
Seçim yarışına katıldığı andan itibaren Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, geçen ay seçime eski gazeteci Yair Lapid ile ittifak kurarak girme kararı almıştı.
Mavi-Beyaz ismi verilen Gantz-Lapid ittifakının 9 Nisan'daki seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile başa baş bir yarış içerisinde olacağı dile getiriliyor.
Geçen ay yapılan kamuoyu yoklamalarında Mavi-Beyaz ittifakının seçimi birinci olarak tamamlayacağı ön görülse de bu ay yapılan anketlerde Gantz-Lapid ikilisinin ciddi derecede kan kaybettiği belirtiliyor.
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