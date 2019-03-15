ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere: Suriye’de yeniden inşa için uygun koşullar oluşturulmadı

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, Suriye’deki savaşın 8. yıldönümü bağlamında yayınladıkları ortak bildiride, bu ülkede yeniden inşa ve normalleşme için gereken koşulların oluşturulmadığını savundu.

Bildiride, "Rusya ve Suriye yönetimleri, Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine dönme hakkına saygı duymalı, onarım ve normalleşme için uygun koşullar oluşturulmuş gibi davranmayı bırakmalı. Onları, Suriye'ye barış getirecek görüşmelere ciddi biçimde dahil olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bildiride, Suriye yönetimi ve müttefiklerinin, "dünyayı, çatışmanın sona erdiğine ve hayatın normale döndüğüne ikna etmeye çalıştığı, ancak gerçekte, Suriye halkının rejim tarafından baskı altında tutulmaya devam ettiği" iddia edildi.

Yaklaşık 13 milyon Suriyelinin insani yardıma muhtaç olduğu ifade edilen bildiride, 11 milyondan fazla kişinin, yani savaş öncesi ülke nüfusunun yarısının, evlerini terk ettiğini ve dönemediği kaydedildi.